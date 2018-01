Dime en qué trabajas y te diré si un robot robará tu puesto

Ciudad de México

¿Eres de los que piensa que nadie puede reemplazarte en tu trabajo? Tal vez debas pensarlo dos veces, pues de acuerdo con una investigación, para 2030, 1/5 o más de 800 millones de trabajadores a nivel mundial será reemplazados por un robot.

De acuerdo con el Instituto Global Mckinsey, la automatización de labores afectará principalmente a países desarrollados y los trabajos más probables a ser reemplazados serán aquellos que tienen que ver con operación de maquinaria o trabajadores de la industria de los alimentos, mientras que los que requieren interacción humana son los menos probables.

Por eso, tomamos las diez carreras con mayor número de egresados México, según el portal Universia, para saber si tu trabajo está o no riesgo de ser tomado por un robot. Si el tuyo no está en la lista, puedes descubrirlo en el sitio Will Robots Take My Job.

1. Administración y gestión de empresas

Los administradores o gerentes no tienen nada de qué preocuparse, pues sólo hay un 16 por ciento de probabilidades de que sean reemplazados por un robot.





2. Contabilidad

Si eres un contador o estás pensando en estudiar eso, tal vez no sea la mejor opción, pues según el sitio Will Robots Take My Job, para la automatización de este trabajo es altísimo.





3. Derecho

La interacción con otros te salva, pues el porcentaje de probabilidad es bajo.





4. Docencia

Otro trabajo salvado por la interacción con otras personas. ¿Te imaginas un robot como maestro de jardín de niños?





5. Tecnologías de la información y comunicación

Aunque tiene un porcentaje elevado, no es probable que un robot reemplace fácilmente a un ingeniero en computación.





6. Medicina

Afortunadamente ningún robot será capaz de palpar tu estómago para detectar la causa de tu dolor abdominal con sus manos frías y robóticas.





7. Psicología

El día en el que tengas que platicarle tus problemas a Siri para obtener un consejo está muy lejos todavía.





8. Ingenieria industrial, mecánica o electrónica

Las máquinas no serán capaces de reparse a sí mismas, así que los ingenieros industriales están totalmente a salvo.





9. Enfermería

Al igual que los doctores, las enfermeras no serán reemplazadas por un robot.





10. Ciencias de la computación

De nuevo, ¿quién va a programar o revisar que las computadoras funcionen correctamente si no es un humano?













