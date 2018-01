Este robot fue despedido por no hacer bien su trabajo

Para quienes piensan que los robots están cada vez más cerca de reemplazarnos en muchas de las labores, está la historia de Fabio, un androide equipado con inteligencia artificial incapaz de conservar un trabajo por más de una semana.

Fabio, un modelo del popular robot japonés Pepper, fue contratado a mediados de enero en un supermercado de Edinburgo, Escocia. Su trabajo consistiría en asistir a los clientes al ofrecerles información sobre los productos, como ubicación y precio.

Y aunque en un principio los clientes veían a Fabio como algo curioso, pronto comenzaron a evitarlo pues no sólo daba respuestas un tanto inútiles, sino que también invadía el espacio personal de los clientes al acercárseles para abrazarlos o lanzarles uno que otro piropo como “hola, hermosa”.

The scene you never saw on tv. Fabio sure did love to have a dance. #sixrobotsandus@BBCTwo@heraldscotland@edinburghpaperpic.twitter.com/5HNd204UNM