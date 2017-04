Rutas culinarias: un día en el Centro de la CdMx

Ciudad de México

Las calles de la Ciudad de México empiezan a delatar el periodo vacacional. No sólo hay muy poco tráfico por las mañanas, sino que por las tardes, las calles se llenan de parejas, familias o grupos de amigos que buscan disfrutar las interminables opciones que ofrece nuestra querida capital.

En MILENIO queremos que aproveches estos días libres para descubrir nuevos lugares de las colonias más populares, por lo que a continuación armamos un plan que puedes empezar desde las 9 de la mañana y seguírtela hasta el día siguiente en una de las zonas más tradicionales: el Centro Histórico.

TE RECOMENDAMOS: Guía cultural para unas vacaciones en la CdMx

Por la mañana

Si planeas llegar desde las primeras horas de la mañana, qué mejor que empezar con un café lechero, una pieza de pan de dulce y un plato de machaca con huevo de Café La Blanca (Av. 5 de mayo, 40, Centro). El restaurante, que lleva más de 100 años abierto, es uno de los más tradicionales del Centro, así que es muy probable que tengas que esperar algunos minutos antes de tomar una mesa.

Si quieres algo más elaborado, te recomendamos visitar El Cardenal (Palma 23, Centro). Aquí podrás probar una torta de huevo con escamoles y acompañarlo con una taza de chocolate caliente y cerrar con una concha recién salida del horno con nata de leche bronca.

Excelente lunes! Apoco no aman un chocolatito caliente junto con una deliciosa concha rellena de nata 😋😋😋 #elcardenal @restaurante_el_cardenal #breakfast #foodlover

Una publicación compartida de Berenice San Roman 💋 (@beresanroman) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 9:07 PST

A mediodía

Después de un buen desayuno, qué mejor que visitar uno de los tantos museos que se encuentran en el Centro Histórico.

Nuestra recomendación es el Museo de Memoria y Tolerancia (Av. Juarez, 8) si quieres algo tranquilo al mismo tiempo que aprendes sobre algunos de los sucesos más trágicos de la historia. Si, por el contrario, vas con niños o simplemente quieres aprender a manejar tus finanzas personales, mejor visita el Museo Interactivo de Economía (Tacuba, 17).

Para comer

Para cuando termines de recorrer alguno de los museos, ya se te habrá abierto el apetito y en el centro abundan los lugares para comer; lo mejor es que hay para todos los gustos y presupuestos.

Si andas un poco corto de dinero, qué mejor que probar los tacos de canasta de El Sabroso, un pequeño local ubicado en la calle de Dolores, a lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores o las tortas de La Texcocana, sobre Independencia justo enfrente del Teatro Metropólitan; también puedes caminar unos metros más y probar los tacos de cabeza de Los Güeros (en la esquina de Balderas y Victoria).

#SardinaTime

Una publicación compartida de Arturo Parra (@elporro1) el 11 de Nov de 2016 a la(s) 9:20 PST

Ahora que si buscas un restaurante donde sirvan comida espectacular, te recomendamos ir a Azul Histórico, ubicado en Isabel la Católica 30, casi esquina con Madero. Aquí podrás probar su tradicional mole negro o buñuelos rellenos de pato.

Testal es otra opción si buscas comida mexicana de alta calidad. En este restaurante ubicado en Dolores, casi esquina con Independencia, podrás probar una deliciosa sopa de tortilla que te recordará a la que hacía tu abuelita.

El centro alberga a una comunidad importante de asiáticos, por lo que encontrarás una amplia oferta de comida china o japonesa. Si buscas sushi, date una vuelta por Ah-Un (Motolinia 31). Un pequeño local que ofrece pescado fresco y platillos de alta calidad. ¿Se te antoja más comida china? Qué mejor que Hong King, en pleno Barrio Chino. Aquí su plato estrella son las costillitas glaseadas que puedes acompañar con un poco de arroz frito.

Ikura en limón y negitoro 🍣

Una publicación compartida de The daily catch (@thedailycatchmx) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 3:01 PDT

En la tarde

Para bajar la comida, no hay nada mejor que dar un paseo por la Alameda o recorrer la calle de Madero y conocer a sus artistas callejeros.

Por la noche

Si aún te queda energía y decides empezar la fiesta, estos son los lugares que debes tener en cuenta:

Salón Tenampa

Uno no puede estar en el Centro Histórico y no visitar Garibaldi y mucho menos no ir a esta cantina, una de las más tradicionales de la zona.

Aquí podrás cantar a todo pulmón las canciones de José Alfredo Jiménez o Pedro Infante acompañado de mariachi y de unos buenos caballitos de tequila.

Dónde: Honduras 2, Centro.



#MiTenampa, Tu que sabes de la vida ,de la vida entre las copas tu pa'ser mi consentida.

Una publicación compartida de Lalo Vazquez (@la0_vaz) el 17 de Abr de 2016 a la(s) 2:07 PDT

U.T.A Bar

Si lo tuyo no es el mariachi pero sí la música alternativa, entonces debes ir a este lugar. Además de tener proyecciones de películas de culto, suelen organizar tributos a bandas como Nirvana, Joy Division y cantantes como Morrisey.

Dónde: Donceles 58, Centro.

Zinco Jazz Bar

Ahora que si buscas algo más tranquilo y te gusta el jazz, entonces visita éste, uno de los jazz bars más populares de la ciudad. Cada semana tienen un artista diferente u homenajes, así que siempre vas a poder escuchar buena música.

Dónde: Donceles 20

Una publicación compartida de Luis Gil (@luis_gil) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 12:06 PDT

¿Qué nos recomiendas tú?





mrf