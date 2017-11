Reseña: El iPhone X es el teléfono de lujo de Apple

Ciudad de México

El iPhone siempre ha sido uno de los teléfonos más caros en el mercado y lo que en algún tiempo fue más que un simple gadget, hoy es visto como un símbolo de status. Similar a manejar un auto de lujo último modelo, y créanme, en esta ocasión este iPhone es un verdadero Ferrari.

El nuevo iPhone X (diez romano y no una equis), cuesta 26 mil 999 pesos en su versión de 256GB de almacenamiento interno, que lo hace el smartphone más caro en el mercado. Y por esto, considero que la toma de decisión de tenerlo o no, requiere que ustedes, los usuarios, tengan la mayor cantidad posible de información para sentirse realmente seguros y satisfechos de comprarlo.

Después de algunos días de probarlo, puedo decir que el iPhone X es el mejor que ha hecho Apple, pero tiene aún mucho que recorrer, pues al ser la primera generación con pantalla OLED y un nuevo sistema de desbloqueo llamado Facial ID, tiene sus detalles.

La pantalla

Lo primero que notas cuando sacas de su caja el iPhone X es su peso. Aunque es 30 gramos más ligero que el iPhone 8 Plus, el X se siente más sólido y es que ahora tiene a su alrededor en vez del aluminio, una aleación de acero creada especialmente por Apple; esto, hace que su cubierta de vidrio lo haga sentir menos frágil. Por si fuera poco, el diseño del nuevo iPhone es el más elegante que Apple ha presentado en un producto, e incluso este acero pareciera un guiño al diseño del primer teléfono que lanzó, casi como un detalle retro.





Una pantalla OLED de 5.8 pulgadas que cubre todo el frente del iPhone X es la principal característica del teléfono; sin los bordes de arriba y abajo, este diseño largo pero no ancho de la pantalla, hacen que aunque en pulgadas es más grande que el 8 Plus (de 5.5 pulgadas) se sienta y vea más pequeño y manejable.



Para los usuarios acostumbrados al tamaño grande de iPhone, el X les parecerá pequeño, pero es cuestión de uso y acostumbrarse para que se den cuenta de algunas nuevas virtudes de una pantalla de este tipo, que gracias a la tecnología de LEDs orgánicos logra una mejor calidad en los colores. Pese a tener mayor contraste, durante las primeras pruebas, algunas películas se vieron demasiado oscuras en comparación con otros teléfonos con pantallas OLED. Esto, estoy seguro, es más una cuestión de calibración y eventualmente Apple lo afinará.

Los botones

El botón de inicio desapareció y ahora un sistema de gestos con una pequeña barra horizontal en la parte de abajo de la pantalla es la nueva forma de interactuar entre varias aplicaciones y volver al home del iPhone X.





Además hay un cambio en la forma en que se apaga el iPhone X o se toman screenshots. El botón de encendido/apagado es ahora también la manera de llamar a Siri; para apagar el teléfono deberás mantener apretado ese botón al mismo tiempo que la tecla de volumen abajo para que aparezca la opción de apagar o mensaje SOS; las capturas de pantalla se hacen al presionar el botón de encendido y tecla de volumen arriba simultáneamente.

Hablando de batería, la duración del iPhone X en condiciones de uso rudo -con mensajes de Whatsapp todo el día, grabando video y tomando fotos, haciendo llamadas y navegando con Waze- tuvo un rendimiento de 8 horas antes de llegar al 5 por ciento, así que no es una gran mejora pero tomando en cuenta que tiene más poder de procesamiento, es bastante aceptable.

Reconocimiento facial

El iPhone X utiliza un sistema de reconocimiento facial infrarrojo para desbloquearse. Luego de hacer un registro preciso de los rasgos del rostro del usuario, permite con tan solo levantar el teléfono, puedas comenzar a usarlo.

Probé el Face ID en condiciones de baja luz y en total obscuridad y funciona perfecto. La falla está cuando te encuentres en lugares con mucha luz y es que ante tanto brillo, no capta el rostro de forma inmediata y necesitas levantarlo o prenderlo y apagarlo un par de veces para que te reconozca, pero tampoco es nada grave.





Luego de que varias personas lo intentaran desbloquear con su rostro o la cámara no detecta una cara, el iPhone X pedía poner la contraseña manualmente para volver a activar el Face ID. Esto es algo que seguramente mejorará con alguna actualización, pues la diferencia con la huella digital es que una vez registrada, eran muy raras las veces en las que debías teclear la constraseña.

Animojis

Esta nueva función para mensajería o redes sociales, utiliza justo el sistema de registro facial, para lograr como nunca habíamos visto, animaciones que reproducen de manera muy precisa las caras y gestos que hagas para tener una gato, un robot, un cerdo, un unicornio o la famosa “caquita” de los emoticones, animados y hablando en total sincronía con lo que dices. Ya que mandas el mensaje de texto, puedes guardar la animación en tu carrete para enviarlo como video a cualquier app de mensajería como Whatsapp o subirlo a una red social.





En resumen, el iPhone X es la versión de lujo en un teléfono de Apple, que te da la posibilidad de probar toda esta nueva tecnología que será sin duda un estándar en futuros modelos, pero que tal vez puedes prescindir de ella al menos por un año más. Si no crees estar listo para dar el salto de comprar un teléfono de 27 mil pesos o no tienes esa cantidad, puedes optar por el 8 Plus, que te dará una gran experiencia, con el mismo procesador y una excelente pantalla a un precio mucho menor.





