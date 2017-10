Esta chica grabó el iPhone X y Apple despidió a su papá

Ciudad de México

Un inocente video mostrando un día dentro del Apple Campus, hizo que su papá se quedara sin trabajo, y es que no sólo violó la regla de no grabar dentro de las nuevas oficinas de la empresa de Cupertino, sino que mostró el nuevo iPhone X y nombres código de productos que no han salido a la venta.

Brooke Amelia Paterson publicó un video en su canal de YouTube para mostrar cómo fue un día en Cupertino, desde ir al centro comercial hasta visitar las oficinas de su papá, un ingeniero de Apple. Ahí, fue cuando pudimos ver cómo funciona Apple Pay directamente desde el iPhone, el uso de los Animojis y hasta una nota escrita con nombres de productos que aún no han sido lanzados.

Dado que el video mostraba algunas de las funciones del iPhone X, no tardó en hacerse viral, pues el teléfono aún no está disponible en el mercado. Sin embargo, no sólo expuso información confidencial de Apple, sino que mostró el teléfono antes de su lanzamiento oficial y sin autorización de la empresa.

Eso ocasionó que Apple le pidiera que retirara el video de su canal de YouTube, sin embargo el contenido ya había circulado por internet, haciendo imposible que desapareciera.

De acuerdo con la joven, esto hizo que la empresa despidiera al señor Paterson, quien llevaba cuatro años trabajando para la empresa y quien se encargó de diseñar los circuitos para la carga inalámbrica del teléfono, de acuerdo con el sitio especializado The Verge.









