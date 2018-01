Así fue el primer día de escuela de la princesa Charlotte

Las princesas también tienen un primer día de escuela, así como Charlotte, segunda hija de los duques de Cambridge, William y Kate, quien comenzó hoy a ir a la guardería, informó el palacio de Kensington.



La pequeña de dos años, nieta del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales, asistirá a la escuela infantil Willcocks Nursery School, ubicada cerca de la residencia oficial de los duques en Londres.

Para marcar la fecha, la familia real publicó dos fotos de Charlotte tomadas por la misma Kate. En ellas se ve a la pequeña en unas escaleras y vestida con un abrigo y zapatos de color rojo y una bufanda rosa.



La escuela a la que asistirá fue fundada en 1964 y en ella reciben clase apenas una treintena de niños de entre dos y cinco años. La colegiatura trimestral es de tres mil 50 libras por trimestre, cerca de 80 mil pesos.



Su hermano, el príncipe George, de cuatro años, empezó el pasado septiembre el preescolar en el colegio Thomas's Battersea, al sur de Londres. El momento también fue capturado por unas tiernas fotografías tomadas por Kate.



The Duke and Duchess have released 2 photos to mark Prince George's first day at Westacre Montessori School nursery pic.twitter.com/a5ScewaRJ4