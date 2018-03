Diez datos que te harán disfrutar del porno sin culpa

Ciudad de México

La pornografía no es un invento reciente. Aunque se piensa que las películas eróticas comenzaron en la década de los 70, en realidad las imágenes de desnudos y prácticas sexuales datan de miles de años atrás.

Por eso, recopilamos algunos datos históricos y curiosos sobre el porno, para que veas que no se trata sólo de cuerpos desnudos teniendo sexo, sino que puede ser interpretado como un fenómeno social y cultural.

1) En 2003 encontraron la que, se cree, es la escultura más antigua que representa el acto sexual. Al este de Alemania, arqueólogos descubrieron una escultura de arcilla del torso y genitales de hombre con el pene erecto que tiene aproximadamente 7 mil 200 años. A éste se le llamó el Adonis de Zschernitz. En el área también se encontró la escultura de una mujer ligeramente inclinada, por lo que los investigadores creen que las figuras representan a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales.





2) La sexualidad no era un tema tabú para las culturas antiguas como la romana, la griega o la india. Además de descubrirse frescos y esculturas en ciudades griegas y romanas que mostraban actos sexuales como sexo oral o relaciones homosexuales, los indios crearon el Kama Sutra como un manual de relaciones tanto personales como sexuales. Los japoneses hacían impresiones de escenas eróticas con bloques de manera para educar sobre la sexualidad.





3) El primer libro erótico se llama Memoirs of a woman of pleasure (Memorias del placer de una mujer) y fue publicado en 1748. La novela era la primera que incluía detalles explícitos sobre relaciones bisexuales, voyeurismo, masoquismo y orgías. El libro cambió de nombre a The Life and Adventures of Miss Fanny Hill (La vida y aventuras de la señorita Fanny Hill). La novela fue prohibida en Reino Unido y Estados Unidos hasta la década de 1960.





4) Con la llegada de la fotografía, comenzaron las imágenes realistas eróticas. Louis Daguerre comenzó a hacer pruebas para capturar imágenes en 1839 con mujeres desnudas, sin embargo no fueron exitosas, pues las modelos debían permanecer largos periodos de tiempo en la misma pose. Por ende, el daguerrotipo erótico más antiguo del que se tiene registro data de 1846 y muestra un hombre penetrando a una mujer.









5) El término pornografía tiene 161 años de existir. De acuerdo con la Enciclopedia Britanica, la palabra fue usada por primera vez en 1857 en el diccionario Medical lexicon: a dictionary of medical science, por el doctor Robley Dunglison. El término describía a la prostitución como un asunto de higiene pública. Con el tiempo, su significado cambió para hacer referencia al material sexualmente explícito.





6) La primera película porno tiene 119 años y no es como te la imaginas. En el corto erótico francés Le coucher de la Mariée, se ve una actriz haciendo un striptease y posteriormente bañándose. Originalmente duraba siete minutos pero sólo se conservan dos. Le siguieron películas de corte erótico que se proyectaban en reuniones en clubes de caballeros, según Joseph Slade, un profesor de artes audiovisuales de la Universidad de Ohio.









7) El porno es legal en Dinamarca y hasta tienen acceso gratuito a contenido erótico. En 1969, este país se convirtió en el primero en el mundo el legalizar la pornografía y en el 2000 se abrió el canal de televisión pública Kanal København, que transmite porno por las noches.





8) Andy Warhol fue el director de la primera película erótica en proyectarse comercialmente. Blue Movie fue la película que dio inicio a la Época Dorada del Porno que va de 1969 a 1984. Durante este tiempo, se estrenaron películas como Garganta Profunda y Detrás de la puerta verde, ambas con alto contenido explícito, que fueron bien recibidas por el público y la crítica, además de proyectarse en cines comerciales.









9) El boom del porno amateur se debe al internet. La facilidad de acceder a contenido erótico y el hecho de tener acceso a cámaras y una conexión hizo que la gente publicara fotografías o videos de ellos en poses sugerentes.









10) El porno en realidad virtual tiene menos de dos años. Fue a mediados de 2016 que el sitio para adultos más popular subió a su plataforma sus primeros 30 videos eróticos compatibles con lentes de realidad virtual. Además de esta tecnología, se han diseñado juguetes sexuales o muñecas capaces de sincronizarse con los movimientos que estás viendo en la pantalla.









