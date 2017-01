Sony devela los juegos que llegarán a PS4 este 2017

Ciudad de México

Sony hizo un regalo a los entusiastas de su consola PlayStation 4 con un video en donde hace un recuento de todos los títulos exclusivos que estarán disponibles este 2017 y los cuales no te podrás perder.

En el video, de poco más de 2 minutos, se pueden ver avances de algunos de los juegos que llegarán este año, entre ellos Persona 5, Dreams, Horizon: Zero Dawn, Gravity Rush 2, Gran Turismo Sport, Uncharted: The Lost Legacy entre otros.

Sin embargo, la gran sorpresa fue la aparición de Detroit: Become Human, un juego creado por los responsables de Heavy Rain y cuya fecha no había sido revelada.

Lamentablemente, de acuerdo con el video, 2017 será otro año que los entusiastas de The Last of Us tendrán que esperar para jugar la segunda parte, pues el avance no fue incluido en el video de Sony.





MRF