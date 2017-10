Samuráis y realidad virtual, lo nuevo de PlayStation

París, Francia

Ghost of Tsushima, un videojuego de mundo abierto protagonizado por samuráis, y Erica, una historia de suspenso interactivo, son dos de las principales novedades exclusivas para PlayStation 4 que presentó la compañía japonesa como aperitivo de la Paris Games Week (PGW).



En Ghost of Tsushima, el jugador se mete en la piel del último guerrero japonés que defiende su territorio frente a una invasión del imperio mongol en una aventura de hermosos escenarios y afiladas katanas.

La presentación de este título, de Sony Interactive Entertainment Europe, fue la más aplaudida por los especialistas que asistieron a esta jornada previa a la feria parisina, que se celebrará hasta el domingo.



La compañía nipona se ha volcado además en la nueva categoría de juegos sociales PlayLink, un conjunto de videojuegos para PS4 en los que el móvil se convierte en el mando de la consola.



El más llamativo de ellos es Erica, con un argumento cargado de misterio y suspenso en el que la toma de decisiones resulta crucial para el curso de la trama y que está siendo desarrollado por London Studio y Flavourworks.





Además de estos lanzamientos, PlayStation apuesta por la realidad virtual (VR), una tecnología cada vez más presente en todos los ámbitos pero que, en el mundo de los videojuegos, avanza a pasos agigantados.



Como principal novedad para su dispositivo PlayStation VR, anunció Blood and Truth, un frenético juego de disparos en primera persona en la estela de la película Scarface dirigida en 1983 por Brian de Palma y con Al Pacino como protagonista, y que está también en manos de London Studio.



Sony completó su presentación con sus nuevos gameplays entre los que destacan DETROIT: Become Human, de Quantic Dream; Marvel Spider-Man, de Insomniac Games, o Shadow of the Colossus, de Team ICO/Japan Studio, así como los muy esperados God of War, de Santa Monica Studio, y The Last of Us Part 2, de Naughty Dog.







Destacaron también anucios como el nuevo modo cooperativo de Farcry 5, de Ubisoft, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2018, y la primera gran expansión de Destiny 2: Curse of Osiris, de Bungie/Activision, que estará antes en el mercado: el próximo 5 de diciembre.



Del mismo estilo, también se presentó un nuevo gameplay de Monster Hunter World, por Capcom.

A todo ello hay que sumar la primera gran expansión para Call of Duty WWII: The Resistance, preparado por Activision y que llegará a las tiendas el 31 de enero de 2018, además del nuevo título de carreras Onrush, de Codemasters, cuyo lanzamiento será en el verano de 2018, y Star Wars Battlefront II, de Electronic Arts.

Organizada por el sindicato de editores de software de ocio en Francia, la PGW está considerada como uno de los tres principales salones internacionales de la cada vez más potente industria del videojuego.





