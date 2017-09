Nintendo anunció que la mini NES regresará

Mientras todos estábamos ansiosos por conocer el nuevo iPhone X, Nintendo hacía un anuncio que entusiasmará a los amantes de las consolas retro. La empresa japonesa volverá a fabricar la NES Classic Mini.

La consola, que se convirtió en el juguete más codiciado del año pasado, había sido descontinuada por Nintendo tiempo después de su éxito y meses después anunció que habría una versión de la Super NES en versión mini también.

Pero no te apresures a sacar tus ahorros. La reedición de la consola estará disponible sólo en Europa a partir del próximo año.

We’ll also bring the Nintendo Classic Mini: NES back to Europe next summer. More info will be shared in the future ► https://t.co/YUY2dxzI50pic.twitter.com/RcIxPKlil7