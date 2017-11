Nutella cambió su receta y desató el enojo de muchos

¿Por qué cambiar algo que es perfecto? Esa es una pregunta que muchos aficionados de Nutella se hicieron luego del anuncio de que la receta de la popular crema de avellana había cambiado.

El descubrimiento lo hizo el Centro de Protección al Consumidor de Hamburgo, el cual a través de un reporte señalaba que se había modificado la receta. Nutella confirmó la noticia al responder en su cuenta de Twitter que su producto había "recibido una ligera afinación"

La nueva receta tiene 8.7 por ciento más de leche descremada en polvo, comparada con el 7.5 por ciento que tenía antes, ocasionando que el color sea ligeramente más claro. Además, el contenido de azúcar aumentó de 55.9 por ciento a 56.3 por ciento.

Tras el anuncio, el enojo de las personas les llevó a la creación del hashtag #NutellaGate en el que compartieron sus críticas hacia la marca.



our recipe underwent a fine-tuning and continues to deliver the Nutella fans know and love with high quality ingredients