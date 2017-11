EA duda hacer más juegos para Nintendo Switch

Malas noticias para los dueños de un Nintendo Switch; el director financiero de Electronic Arts, Blake Jorgensen, dijo al diario Wall Street Journal que después del lanzamiento de FIFA 18, la compañía no se comprometerá a seguir desarrollando nuevos juegos para la consola.

La razón de haber tomado está decisión responde a la incertidumbre del éxito que pueda tener FIFA para el Switch, por lo que EA planea esperar a que la consola cumpla un año y revisar cuál es la demanda por sus juegos.

