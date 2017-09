DS Pokébola y más juegos para Switch: lo nuevo de Nintendo

Ciudad de México

Los fanáticos de Nintendo no tienen que esperar todo un año para conocer las últimas novedades de la empresa de videojuegos, pues casi cada dos meses realiza una presentación conocida como Nintendo Direct, en la cual por medio de una transmisión para las distintas regiones del mundo, se anuncian los nuevos productos.

Es por esto, que ayer, gracias Yoshiaki Koizumi, diseñador de videojuegos, pudimos conocer a la empresa que le dio vida a Mario.

TE RECOMENDAMOS: Nintendo anunció que la mini NES regresará

Acompañado de algunas sorpresas, la presentación mostró lo nuevo del Nintendo Switch y del 3DS, y a continuación te mostramos los anuncios más importantes de la última edición de la Nintendo Direct:

Super Mario Odyssey

Durante la presentación se mostró un trailer con más información sobre la nueva aventura del personaje más emblemático de Nintendo. Super Mario Odyssey llegará el 27 de octubre junto con una edición especial del Switch que incluirá una versión descargable del juego, dos joy-con rojos y un estuche temático.

Bethesda

Además del lanzamiento de Skyrim el 17 de noviembre, Bethesda anunció la llegada de Doom y Wolfenstein II: The New Colossus para el Nintendo Switch.

Pokémon

Pokémon fue uno de los protagonistas de la presentación. Además de anunciarse que el juego Ultra Sun y Ultra Moon estarán disponibles el 17 de noviembre, se revelaron dos nuevas versiones del New 2DS, una con un diseño de Pokébola y la otra con la cara de Pikachu (aunque la última sólo estará disponible en Japón).

Xenoblade Chronicles 2

El esperado juego de RPG que todos los fanáticos del Switch estaban esperando llegará el 1 de diciembre de este año junto con un control Pro edición especial.

Kirby

Dos juegos nuevos del personaje más tierno de Nintendo llegarán para sus dos consolas más populares. Kirby: Star Allies para el Switch será lanzado en primavera del 2018, mientras que Kirby: Battle Royale para el 3DS saldrá el 18 de enero de 2018.

3DS

Se anunció el nuevo Mario Party: The Top 100 que saldrá a la venta el 10 de noviembre de este año. Además se reveló la versión de Minecraft para el 3DS que ya está disponible para descarga desde la eShop.

Arcade Archives: Mario Bros

Esta noticia seguro le agradará a los nostálgicos. Nintendo anunció que los juegos clásicos de sus máquinas arcade comenzarán a llegar para el Switch. El primero será Mario Bros y le seguirán títulos como VS. Super Mario Bros., VS. Balloon Fight, VS. Ice Climber, VS. Pinball o VS. Clu Clu Land.

Por último, ya está disponible la descarga del demo de Octopath Traveler, un nuevo juego de RPG desarrollado por Square Enix que llegará en su totalidad en 2018.

Sin duda Nintendo está haciendo todo lo posible para mantener a sus fanáticos entretenidos por un buen rato.









RL