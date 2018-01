Así es como Netflix te hace recomendaciones perfectas

Ciudad de México

El momento más esperado del día es cuando llegas a casa y, para desestresarte un poco, decides ver algo en Netflix. Pero no contabas con que tu serie favorita ya se acabó y ahora no tienes ni idea de qué ver. Vas al menú y, como si fuera arte de magia, te apareció en las recomendaciones tu película favorita o esa serie que tus compañeros de trabajo no dejan de recomendarte.

Y aunque pareciera que Netflix te está espiando, no es así; hay muchas variables que la plataforma consideró antes de recomendarte ese video en específico. Por eso, te explicaremos cómo la aplicación aprende de ti, se ajusta a tus gustos y te recomienda ver Gossip Girl en vez de Stranger Things.

1. Portadas personalizadas

Es probable que al estar navegando en las categorías de Netflix, notes que algunas portadas de películas y series son diferentes a las que conocías, tal vez hasta te agraden más que aquellas que ya habías visto antes. Esto se debe a que la aplicación considera tus gustos —tanto en géneros como en actores favoritos— y selecciona una portada personalizada para que ciertos títulos te llamen más la atención.

En su blog oficial, Netflix pone dos películas como ejemplo: Pulp Fiction y Mente Indomable. En la primera, vemos una portada con el arte original donde aparece Uma Thurman y en la otra tenemos una imagen con John Travolta.

La aplicación determina que si buscas muchas películas de Thurman, entonces la portada con ella será mejor para ti. Si, por el contrario, te gustan mucho las películas de Travolta, entonces seleccionará la otra.





Para recomendar contenidos, Netflix investiga a través de algoritmos los géneros que más te gustan. En el caso de Mente Indomable, si disfrutas ver películas románticas, la portada que aparecerá será la de Matt Damon y Minnie Driver, pero si lo que te gusta es la comedia, entonces usará una portada donde aparece Robbin Williams, un comediante muy reconocido.





2. Información explícita e implícita

Toda la información con la que Netflix alimenta sus algoritmos puede ser dividida en dos tipos: explícita e implícita.

El vicepresidente de innovación de productos de Netflix, Todd Yellin, explicó a la revista Wired que "la información explícita es aquella que nos dice que le diste pulgar arriba a The Crown, así que entendemos que eso te gusta". La información implícita "es en realidad información de comportamiento. No nos dice explícitamente que 'Me gustó Unbreakable Kimmy Schmidt', pero sí que hiciste un maratón y terminaste de verla en dos noches, así que entendemos ese comportamiento. La mayoría de la información útil es la implícita".

Así que no necesariamente por darle like a una serie Netflix te recomendará algo, sino que estudia tus datos de comportamiento y consumo, y basándose en ellos te recomienda nuevos títulos que te pueden interesar.





3. Datos de compromiso

Los "magos" de Netflix saben que estamos cerca de que los algoritmos sepan casi todo lo que queremos. Carlos Gomez-Uribe, el vicepresidente de innovación de Netflix, dijo a Business Insider que "Una visión realista es que llegaremos a un punto en el que cuando abras tu aplicación de Netflix y un video se reproduzca automáticamente, tú estés feliz con él. Si no lo estás, deberás de cambiarlo una o dos veces y terminarás con algo que te haga muy, muy feliz. Solamente el diez o 20 por ciento de las veces escaparás al modo de buscador".

Desde hace más de una década, Netflix ha tratado de perfeccionar sus algoritmos con los datos de compromiso que incluyen cada reproducción, pausa, búsqueda y clics de más de 83 millones de miembros.

Toda esa información recolectada ayuda a hacer recomendaciones para diferentes días de la semana. Gomez-Uribe dijo que "Tal vez durante los fines de semana estés más abiero a descubrir un nuevo video, y tienes tiempo para escoger qué ver. Pero entre semana, tal vez tuviste un día largo de trabajo y solamente tienes 45 minutos para relajarte, por lo que no puedes pasar mucho tiempo seleccionando qué ver y descubriendo cosas que tal vez no funcionen para ti, así que es probable que simplemente quieras continuar viendo lo que te guste, ya sea Family Guy o Archer o Gilmore Girls".

4. Personalización de hileras

Desde que entras a Netflix puedes ver distintas hileras entre las que aparecen "Continuar viendo", "Popular en Netflix", "Recomendado para ti" y "Porque miraste/te gustó", las cuales están construidas con algoritmos que combinan lo que la aplicación sabe sobre ti junto con otros criterios que pueden servir para encontrar algo que te guste.

Desde 2015, Netflix lanzó un algoritmo capaz de construir la combinación óptima para darle un orden a las filas basado en cada usuario. Éste pone en la parte superior de la página lo que considera que te interesará más y mientras más bajas, los videos serán cada vez menos interesantes para ti.





Con toda esta información, no sorprende que 80 por ciento de la gente prefiere Netflix para ver series de televisión. Así que la próxima vez que la aplicación te recomiende algo y dudes en verlo, tal vez deberías darle oportunidad, porque tal parece que nos conoce mejor que nadie.









