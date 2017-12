¿Recibirás recomendaciones de Netflix por WhatsApp?

¿Te gustaría conocer todas las novedades de Netflix a través de un mensaje de WhatsApp? Pues usuarios en India compartieron imágenes de lo que parece ser una prueba de una nueva función que supondría una alianza entre ambas compañías.

Un usuario de Twitter compartió una captura de pantalla que muestra una conversación con un servicio de Netflix en el que le preguntan si quisiera que le lleguen avisos por medio de WhatsApp.

TE RECOMENDAMOS: 7 trucos de Netflix que debes aprovechar en vacaciones

Netflix wants to send recommendations on Whatsapp now... pic.twitter.com/LsAqQUfs5j