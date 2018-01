Por fin sabemos qué le regaló Melania a Michelle Obama

Después de poco más de un año, por fin sabemos a ciencia cierta lo que había dentro de la pequeña caja azul que Melania le dio a Michelle Obama el día que Donald Trump tomó posesión.

Aquel momento, que pasará a la historia por ser uno de los más extraños de la pareja Obama, ocasionó no sólo un sinfín de memes, sino también de especulaciones sobre lo que los Trump habían regalado a la familia que dejaba la Casa Blanca.

TE RECOMENDAMOS: Michelle explica la cara que le puso a Melania

En un adelanto de la entrevista que le hizo Ellen DeGeneres a Michelle Obama y la cual saldrá al aire este jueves en Estados Unidos, la ex primera dama dijo que le habían regalado un “encantador portarretratos” de la marca Tiffany &Co., tal y como se especulaba hace un año.

Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf