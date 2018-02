Nintendo trabaja en app de Mario Kart para tu celular

Nintendo quiere llegar más allá de las consolas portátiles, por eso anunció su segundo juego para smartphones y es nada menos que parte de la franquicia de Mario Kart.

El juego, que se espera llegue entre abril de 2018 y marzo de 2019, se llamará Mario Kart Tour y será la primera app de juego que Nintendo lance después de haber presentado Mario Run en diciembre de 2016.

"La bandera de cuadros ha sido levantada y la meta está cerca. Una nueva aplicación para móviles está en desarrollo: Mario Kart Tour! Se liberará en el año fiscal que termina en marzo 2019"

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z