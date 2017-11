Lupita Nyong'o da una lección a una revista que alteró su foto

Cuando vio su foto en la portada de la revista Grazia UK, notó que su imagen estaba alterada. Entonces, la actriz Lupita Nyong'o expresó su decepción en redes sociales y criticó a la publicación por editar su cabello para que luciera más eurocéntrico.

La ganadora del Oscar publicó en Twitter: "Me siento decepcionada de que @GraziaUK corrigiera y alisara mi cabello para adaptarse a una noción más eurocéntrica de cómo se ve un cabello hermoso. #dtmh". El hashtag hace referencia a la frase don't touch my hair (no toquen mi cabello).

Disappointed that @GraziaUK edited out & smoothed my hair to fit a more Eurocentric notion of what beautiful hair looks like. #dtmhpic.twitter.com/10UUScS7Xo