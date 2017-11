Hice cosas que no quería para ser modelo: Sara Sampaio

Lisboa, Portugal

La modelo portuguesa Sara Sampaio pidió a sus compañeras de profesión que no oculten los abusos por parte de los trabajadores del mundo de la moda y que, si están en situaciones incómodas, "denuncien públicamente y exijan responsabilidades".



"Todo el mundo tiene voz. Cualquier publicación se puede volver viral en las redes sociales, sin la necesidad de tener millones de seguidores", recordó la modelo durante una charla en la última jornada de la Web Summit, en Lisboa.

La modelo, quien también es un "ángel" de Victoria's Secret y lleva diez años en las pasarelas, aprovechó la ocasión para dirigirse a las jóvenes que entran en el mundo de la moda, a las que recomendó que se mantengan "fieles a sí mismas" y alcen la voz "cuando algo no está bien".



Sampaio reconoció haber vivido varias situaciones a lo largo de su carrera, en especial durante sus primeros años, en las que se ha visto "obligada" a hacer cosas que no quería con la excusa de que era "parte del negocio".



También acusó a la industria de desigualdad entre hombres y mujeres, ya que los modelos que tienen opiniones son calificados como "inspiradores", mientras que a las modelos se les llama "problemáticas".



"La moda es la única industria en la que las mujeres ganan mucho más dinero que los hombres y aún así se nos falta el respeto constantemente", denunció.



Aunque admite que ha sido "muy franca" respecto a los abusos y que muy probablemente la haya costado la relación "con muchos fotógrafos", relata que quiere realizar su trabajo "con respeto" por parte de los demás.



Sampaio también se refirió al caso del fotógrafo estadunidense Terry Richardson, que ha sido señalado por parte de muchas modelos, y lo calificó como algo que "todo el mundo sabía".



"Ahora que salen tantos casos de explotación lo usan como chivo expiatorio y me parece algo un poco hipócrita, porque todos sabían qué pasaba y seguían enviándole chicas", criticó.



Si bien considera que todavía hace falta "mucho trabajo" para erradicar los abusos, Sampaio aclaró que la industria cambió mucho en la década que lleva en activo, especialmente con la llegada de las redes sociales.



"Antes llegábamos, nos poníamos guapas, permanecíamos calladas y volvíamos a nuestras casas. Ahora esto ya no pasa", sentenció.





