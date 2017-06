Las camisetas de Kendall y Kylie ya no estarán a la venta

Después de que Kendall y Kylie Jenner lanzaran una nueva línea de playeras en las que su rostro aparece sobre los logos y caras de íconos de la música como The Doors, Pink Floyd y Ozzy Osbourne, representantes y familiares de los músicos criticaron a las hermanas por tratar de utilizar la imagen de los artistas con ebjetivos comerciales.

En sus redes sociales, ambas publicaron el mismo mensaje: “Los diseños no fueron bien pensados y nos disculpamos con cualquiera que se haya sentido ofendido o enojado, especialmente a las familias de los artistas. Nosotros somos fanáticas de su música y nuestra intención nunca fue faltarle el respeto a estos íconos culturales de ninguna forma. Las camisetas ya no están en venta y todas la imágenes han sido removidas. Utilizaremos esta situación para aprender de nuestros errores y de nuevo, lo sentimos mucho”.

Los representantes de The Doors enviaron una carta que establece que la banda nunca dio permiso para usar su imagen ni la de Jim Morrison en las playeras, y añadieron que éstas “dañan la reputación” del grupo. La carta exige que para el primer día de julio toda la mercancía debe ser removida y pide la contabilidad completa de todos los ingresos recibidos de la venta de bienes.

El representante del grupo, Jeff Jampol, mencionó que las hermanas son como “misiles que buscan la atención, que anhelan fama y ser conocidas pero en realidad no hacen nada más que tratar de usar y robar y capitalizar en el legado de aquellos que en realidad sí crearon arte maravilloso”.

Sharon Osbourne y Voletta Wallace, madre del rapero The Notorius B.I.G., también saltaron a las redes sociales para criticar a las hermanas.

