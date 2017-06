Kendall y Kylie hacen enojar al internet con playeras vintage

Una de las tendencias de verano que seguramente no tiene muy contentos a los fanáticos de bandas como Pink Floyd y The Doors son las playeras de concierto tipo vintage y ahora pueden agradecer a las famosas hermanas Kendall y Kylie Jenner por arruinar por completo este tipo de parafernalia rockera, o al menos eso es lo que piensan los usuarios de redes sociales de la más reciente colección de las menores de las Kardashian.

La línea edición especial consiste en playeras de bandas clásicas del rock y metal como Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica y The Doors así como de rapperos como 2pac que tienen superpuesta una impresión de la cara de Kendall o Kylie, las iniciales de ambas “KK” o alguna publicación de Instagram que hayan hecho anteriormente.

TE RECOMENDAMOS: La foto por la que acusan a Kim Kardashian de racista

[El rostro de Kendall Jenner fue superpuesto sobre el logo de bandas como Pink Floyd y The Doors.]



Pero lo mejor es el precio. Cada una de estas prendas tiene un costo de 125 dólares, poco más de dos mil 250 pesos y aunque no lo creas, la gente sí las está comprando pues algunas están a punto de agotarse.

[Kylie Jenner decidió imprimir una de sus publicaciones de Instagram sobre los logos de bandas como Metallica.]



La crítica hacia la línea de playeras es la apropiación de bandas que son consideradas icónicas e importantes en la historia de la música para convertirlas en un producto más marcado por el sello Kardashian, en este caso, literalmente, sus caras.

[En una entrevista para la revista Vogue, Kendall declaró que Tupac era "su animal espiritual".]



"¿Puedo decir que estas playeras vintage de Kendall y Kylie son una mala idea....? Nadie quiere la cara de Kendall en una playera de Pink Floyd"

CAN I JUST SAY THAT THESE KENDALL AND KYLIE VINTAGE TEES ARE SUCH A BAD IDEA.... ?????? No one wants Kendall's face on a Pink Floyd shirt