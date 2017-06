En una semana, Trudeau nos robó el corazón 5 veces

Justin Trudeau es uno de los líderes mundiales más queridos por los usuarios de las redes sociales. Su carisma y diplomacia con la que ejerce el cargo de primer ministro de Canadá ha derretido más de un corazón y lo ha posicionado como el chico cool del grupo de mandatarios.

Para muestra todo lo que ha hecho en esta última semana y que lo ha puesto en los titulares de diferentes medios a nivel mundial.

Justin Trudeau en el desfile del Orgullo Gay de Canadá

El sábado pasado, el primer ministro canadiense encabezó el desfile de la comunidad LGBTTTI de aquel país. Además de haber estado acompañado por su esposa Sophie Gregoire, sus hijos Xavier () y Ella Grace asistieron al evento.

Más tarde ese día, Trudeau publicó en su cuenta de Twitter fotos de su participación y en las cuales escribió “Love is love”.

Los calcetines de Justin Trudeau

El New York Times denomina “diplomacia de los calcetines” al hecho de que el mandatario canadiense ha utilizado esta prenda para mandar diferentes mensajes, entre ellos políticos.

Tan sólo hay que echar un vistazo al par que utilizó justo el día de la Marcha del Orgullo Gay: unos calcetines de franjas de colores en los que se podía leer la frase “Eid Mubarak”, un saludo de la comunidad musulmana para desear felices fiestas, como el fin del Ramadán.

Trudeau también ha usado calcetines con la tradicional hoja de maple, demostró ser fan de Star Wars cuando usó un par de C-3PO y R2-D2 el pasado 4 de mayo y durante la reunión de los líderes de la OTAN portó un calcetín color rosa y otro azul con el símbolo de la organización.



Justin Trudeau se reúne a los X-Men

En algún momento tenía que suceder, pues varias de las películas de los superhéroes de Marvel se han filmado en Canadá.

Hace unos días el actor británico James McAvoy publicó en su cuenta de Instagram una foto con el elenco de X-Men: Dark Phoenix y en ella se encontraba nada menos que un sonriente Trudeau.

Justin Trudeau demuestra cómo se hace el manspreading

El manspreading ha sido objeto de crítica por representar una actitud machista, sin embargo al parecer esto no le importó a Trudeau y adoptó la pose para darle un giro y representar a un chico cool de negocios.

La foto aparece en la portada de julio de la revista Sky de la aerolínea Delta y es parte del artículo que habla sobre “los retos y oportunidades que enfrenta al momento de liderar el país”.

This month's Sky: @JustinTrudeau helps us celebrate Canada's 150th in our July issue! @CanadianPM 📷 @caitcronenbergpic.twitter.com/OPa2DU6mYG