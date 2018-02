Organizan "peda masiva" para enviar buena vibra a José José.

Ciudad de México

Luego de enterarse que José José fue trasladado a un hospital de Miami, el pasado martes, para continuar con su tratamiento, sus seguidores en redes sociales no han parado de expresar muestras de solidaridad y apoyo para El Príncipe de la Canción.

Las imágenes, memes y videos no han sido suficientes, por lo que ahora usuarios de Facebook han convocado a una "Peda masiva para enviar buena vibra a José José".

Según se informa en la página del evento, la reunión se llevará a cabo este viernes a partir de las 20:00 horas y hasta las 06:00 de la mañana de este sábado.

La cita es en el Metro Indios Verdes y hasta ahora han confirmado su asistencia más de 10 mil personas, mientras que otras 44 mil han expresado su interés por acudir para cantar temas como El triste, Amar y querer o La nave del olvido.

Eso sí, el evento en Facebook especifica que es "obligatorio llevar alcohol corriente y una playlist de José José". Asimismo, se pide abstenerte de asistir "si te llamas Sarita".

Es probable que los organizadores se confundieran de nombre y en realidad quisieran evitar la presencia de mujeres con el nombre de Anel, como se llama la ex esposa del Príncipe, quien presuntamente habría pedido a su ex pareja no acudir a visitarlo.