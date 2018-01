José José no permite las visitas de su ex pareja, Anel Noreña

Ciudad de México

José José no permite que su ex pareja, Anel Noreña, lo visite en el hospital donde está internado debido a sus problemas de salud.

"Hay que respetar, ¿me entiendes? Está mejor. Si me gustaría (ir a verlo) pero como él no quiere, yo con el espíritu se lo mando y ya. Yo no lo veo para nada", dijo Anel durante la presentación de la película El corazón del hombre.

También se le preguntó sobre si sus hijos, José Joel y Marisol, lo visitan a lo que respondió "Lo ven diario, que quede claro con todos ustedes".

Las razones no han sido dadas a conocer, lo único que se sabe sobre la negación a Anel de José José para permitirle visitarlo, fue revelada por sus hijos, quienes informaron que fue el 'Príncipe de la Canción' quien dijo que, simplemente, no quiere verla.

