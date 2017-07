Iron Maiden lanza una nueva cerveza: Hallowed

Ciudad de México

La legendaria banda británica de heavy metal Iron Maiden, en asociación con Robinsons Brewey, anunciaron el lanzamiento de su nueva cerveza: 'Hallowed', la cual estará disponible en edición limitada en todo el mundo a partir de octubre de 2017.

El anuncio se realizó en la página de Facebook de Iron Maiden Beers, que ya contaban con otra etiqueta: la Trooper, una etiqueta de la que se han vendido 15 millones de botellas, y que cuenta con dos ediciones especiales.

TE RECOMENDAMOS: Nokia lanza modelo de titanio, con Putin y Trump en oro.

El nombre de la cerveza está inspirado en la canción "Hallowed Be Thy Name", contenida en el álbum The Number of the Beast (1982). Se trata de una cerveza Ale oscura de estilo belga —las favoritas del cantante de la banda, Bruce Dickinson— con un contenido alcohólico de 6 por ciento.

El propio Dickinson explica: "Lo que hace especial esta cerveza es que, por primera vez, adoptamos levadura directamente de Bélgica. Soy un gran aficionado a las cervezas belgas y esta vez quise hacer una propia, pero con un 'twist' británico".

La cerveza, aunque es de estilo belga, se produce en Inglaterra por Robinsons Brewery, y es la primera vez que esa casa cervecera usa una levadura de origen belga. Según Dickinson, ésta otorga a la bebida unas notas frutales, especiadas y terrosas.

TE RECOMENDAMOS: Razones para que te guste la cerveza belga.

La etiqueta presenta al tétrico Eddie, la mascota de Iron Maiden, vistiendo un hábito con capucha, al estilo de los monjes trapenses cuya tradición está contenida en cada una de las cervezas belgas.

La cerveza estará disponible a partir de octubre de este año, a tiempo para Halloween.





FM