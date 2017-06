Prohíben a hombre llevar short al trabajo; en protesta, usa vestido

A Joey Barge, un empleado de 20 años de un centro comercial en Buckinghamshire, Reino Unido, le prohibieron en su trabajo llevar shorts, porque esta prenda no forma parte de su código de vestimenta.

Sin embargo, la ola de calor es extrema en dicha región, donde la temperatura sobrepasa los 30 grados centígrados. Por ello, Barge hizo caso a un amigo que le sugirió en Twitter seguir el códifo de vestimenta, pero el asignado a las mujeres.

"Te veo pronto, Twitter. Me van a mandar a casa," publicó el joven, junto a una foto en la que posaba con un vestido negro y rosa.

Para sorpresa de Barge, sus empleadores no lo mandaron de regreso a casa. Y es que en Reuno Unido las leyes prohiben a las compañías discriminar a los empleados por su sexualidad o identidad de género.

Ante la acción emprendida por Barge, y con el temor de que el resto de los empleados llevaran también vestidos para apoyar al joven, la empresa publicó un comunicado corporativo para hacerles saber a todos sus trabajadores que el código de vestimenta incluiría pantalones cortos por una breve temporada.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP