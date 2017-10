Hamburguesas o helado, otras formas de comer pan de muerto

Ciudad de México

Si eres de los que están buscando sabores extraños y eres fan del pan de muerto, entonces sigue leyendo, porque nos dimos a la tarea de buscar lugares que ofrecen diferentes presentaciones de este pan tan tradicional.

En el camino nos encontramos con hamburguesas, galletas y hasta helados de pan de muerto. Ahora que si lo que buscas es en dónde comprar el mejor pan de muerto, aquí está la lista con algunas de las panaderías que nos recomendaron nuestros lectores.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué hacer en la CdMx en este Día de Muertos?

Cachito mío

El sabor de la naranja y el azúcar se trasladó a una masa mucho más seca que forma una galleta crocante que te hará agua la boca. Te recomendamos ir temprano, pues suelen acabarse pronto.

Dónde: Guanajuato 138 cruzando Jalapa, Roma Norte

Casa Morgana

Una pequeña heladería en la colonia Juárez preparó como helado del mes un sabor que logra capturar la esencia del pan de muerto. Además, podrás encontrar helado de calabaza especiada o sabores más tradicionales como café, chocolate y jamaica.

Por si fuera poco, puedes probar también el pan de muerto relleno de helado. El pan es hecho en el restaurante Fonda Garufa y puedes escoger el sabor de helado que quieras.

Dónde: Milán 36, colonia Juárez

Que Bo!

Esta chocolatería a cargo de José Ramón Castillo, ofrece durante esta temporada un pequeño bombón en forma de calaverita relleno de ganache de pan de muerto. Son tan bonitas que no querrás comértela, pero en cuanto las saborees te podrás dar cuenta del talento que tiene el chef Castillo en capturar los sabores.

Dónde: tiene varias sucursales como en el Centro Histórico, el Mercado Roma y Polanco.

Gracias por hacer de esta temporada todo un éxito nuestras Calaveritas rellenas de Ganache de Pan de Muerto! Entra a www.quebo.com.mx para ver tu sucursal más cercana #DíaDeMuertos Una publicación compartida de Jose Ramon Castillo (@joseracastillo) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 5:49 PDT

La burguesa

¿Te imaginas un trozo de carne de res, queso y lechuga entre dos rebanadas de pan de muerto? Bueno, pues en este lugar lo hicieron real y ofrecen la hamburguesa de pan de muerto. No te preocupes, el pan no tiene azúcar, por lo que no será un sabor tan arriesgado.

Dónde: Cozumel 67, esquina Colima, Roma Norte.

La Pantera Fresca

Si ya te recomendamos un helado, no se te hará nada extraño probar una paleta helada sabor pan de muerto. Ésta tiene trocitos del pan en su interior y está cubierta con chocolate para que tengas la experiencia completa.

Tiene varias sucursales como en la colonia Roma, Polanco y Satélite.













mrf