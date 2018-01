H&M cerró sus tiendas en Sudáfrica tras protestas por imagen racista

H&M tuvo que cerrar sus tiendas en Sudáfrica luego de que manifestantes atacaron varios locales, reportaron medios locales y usuarios de redes sociales.

En uno de los videos que circuló en Twitter, se ve cómo hombres con suéteres color rojo patean y tiran al suelo varios estantes de ropa. Además, los medios locales reportaron manifestantes a las afueras de varias tiendas de la marca sueca.

So this is H&M at Menlyn... a group of people are vandalizing and just throwing clothes around. #ANC106pic.twitter.com/1S4edBabyS