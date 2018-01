Guillermo Del Toro, ¿plagió un corto holandés en 'La forma del agua'?

Ciudad de México

Todo el mundo está hablando de la más reciente y galardonada película de Guillermo del Toro, 'La forma del agua'. Pero en los últimos días ha cobrado fuerza la idea de que el cineasta mexicano plagió descaradamente un corto estudiantil holandés realizado en 2015, titulado 'The Space Between Us'.

Y es que, sin afirmar ni reconocer nada, existen suficientes elementos para considerar que sí hubo plagio. O, al menos, un poco de 'inspiración'.

Desde agosto de 2017, un artículo publicado en el portal de cine Awards Watch señalaba las semejanzas entre la película de Del Toro y el corto holandés de 2015, escrito y dirigido por Marc S. Nollkaemper, titulado 'The Space Between Us', aclarando que no hay que confundirlo con la película del mismo nombre y protagonizada por Asa Butterfield y Gary Oldman.

Según usuarios de Reddit, de entrada la premisa narrativa —una mujer que se dedica a limpiar un centro de investigación, la cual se enamora de un especimen masculino de una especie marina— es prácticamente idéntica. Además, ambas tramas se desarrollan en un pasado relacionado con una guerra atómica: una en 1963, durante la Guerra Fría, la otra en un futuro distópico después del holocausto nuclear, en el que el oxígeno se ha agotado y es necesario usar una máscara para sobrevivir.

Una de las diferencias más notables, sin embargo, es que la protagonista de la película de Del Toro —interpretada por Sally Hawkins— es muda, y en el corto holandés la protagonista no lo es.





Escena de 'The Shape of Water'.

Según el sitio Internet Movie Database (IMDb), los créditos del guión de 'La forma del agua' —'The Shape of Water' los comparten el propio Guillermo del Toro y Vanessa Taylor, sin mencionar en lo absoluto a 'The Space Between Us'.

Del Toro ha declarado que empezó a desarrollar la idea de su filme hace muchos años, incluso antes de empezar a filmar Pacific Rim (2013); como sea, según The Hollywood Reporter, la filmación de 'La forma del agua' empezó en marzo de 2016.

Hasta el momento ni Del Toro ni el director de 'The Space Between Us', Marc S. Nollkaemper, se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el director de producción del corto holandés, Didier Konings, hizo notar en su cuenta de Facebook las semejanzas entre los dos filmes.

Te dejamos completo el corto 'The Space Between Us' para que, si ya viste 'La forma del agua', saques tus propias conclusiones.





