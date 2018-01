Google Arts & Culture te dice si te pareces a una obra de arte

Google Arts & Culture, lanzada en 2016, incluye una nueva función que te deja saber si tu rostro se parece a una obra de arte.

Otras virtudes de Google Arts & Culture es que te permite explorar diferentes obras de los últimos 500 años, conocer sobre acontecimientos históricos y visitar de forma virtual algunos de los museos más famosos del mundo.

Para descargar la app sólo tienes que descargar la aplicación mediante App Store o Google Play. La función de reconocimiento facial oir el momento sólo está disponible en Estados Unidos.

