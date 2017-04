¿Es esta la fórmula para la felicidad?

Ciudad de México

Una investigación realizada por la Universidad de Harvard, revela que las llaves para tener salud y bienestar son las relaciones con tu familia, amigos y pareja.

El director de la investigación llamada "Harvard Study of Adult Development", Robert Waldinger, detalló en una conferencia TED que a medida que los científicos analizaban los factores que influían en la salud, encontraron que las relaciones con los amigos, principalmente con la pareja, eran fundamentales para el bienestar físico.

La gente que tenía las relaciones más estrechas, estaba protegida contra enfermedades crónicas y mentales, así como pérdida de la memoria.

"Esas relaciones buenas no tienen que ser fáciles todo el tiempo. Algunas de nuestras parejas que están en los ochenta, pueden estar peleando todo el día. Pero siempre que sintieran que en verdad podían confiar en el otro cuando las cosas se ponían difíciles, esas discusiones no causaban estragos en su memoria", señala Waldinger.

Así que no ya sabes, quizá tienes la felicidad al lado y no te has dado cuenta.





