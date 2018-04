Facebook: ¿de qué habló Mark Zuckerberg ante el Congreso?

Ciudad de México

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook comparece por segundo día ante los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para testificar sobre el escándalo Cambridge Analytica y el riesgo de la privacidad de los usuarios de la plataforma.

Ayer, Zuckerberg respondió preguntas de los senadores durante casi cinco horas, aunque no hizo promesas sobre apoyar una nueva legislación o cambiar el modelo de negocios de la red social.

Aquí los grandes temas que se tocan en la sesión de hoy y lo más relevante que dijo Zuckerberg.

Privacidad

"No conozco de ninguna organización de vigilancia que le deje a las personas eliminar información", dice Zuckerberg.

:::

—¿No es hasta cierto punto la responsabilidad de los usuarios proteger su privacidad?

Z: La gente tiene la habilidad de decidir cómo quieren compartir su información.

:::

—¿Qué información era recolectada antes de que hicieran el cambio [en 2014]?

Z: Alguien podía registrarse en una app y compartir información básica de sus amigos. Ahora ya no podrán compartir la información de sus amigos.

:::

Z: Me imagino que encontraremos algunas apps que tuvieron acceso a la información de los usuarios

—Y lo harías público rápido, no te tardarías tres años

Z: Lo haremos lo más pronto posible.









Cambridge Analytica

—¿Su información también fue vendida a terceros maliciosos [Cambridge Analytica]?

Z: Sí

:::

—¿Facebook planea cambiar su plataforma para evitar que vuelva a pasar?

Z: Estamos altamente comprometidos para hacerlo, es muy importante para nosotros. Por supuesto que proteger la privacidad ha fallado en los últimos años.

:::

—¿Cómo pudo ocurrir lo de CA si hay tanta gente?

Z: Todo empezó antes de que tuvieramos todos los progrmaas actuales. Hay que anotar que la gran cantidad de contenido de Facebook es imposible de revisar por todos nuerstros empleados. Nos hemos vuelto buenos en ciertos temas como el terrorismo, para el que usamos inteligencia artificial.













Cómo funciona Facebook

—Dices que quieres hacer de Facebook un lugar que vea por el bienestar de la gente, pero tú estás lastimando a la comunidad al permitir que se vendan medicamentos regulados.

Z: Lo que hacemos es que tenemos personas que revisan el contenido que ha sido reportado.

—Dijiste que bajarías esos anuncios, pero no lo hiciste. ¿Cuándo vas a empezar a bajar los anuncios de las farmacias digitales?

Z: En cuanto la gente los reporte

—¡Tú sabes que están ahí!

Z: Estoy de acuerdo que es un tema importante, pero no tenemos la gente suficiente para seguirlo. Lo que necesitamos es tener más herramientas de inteligencia artificial.





:::

—¿Cuándo bajarán los anuncios, nos puede dar una respuesta clara de cuándo sucederá? Porque tenemos una crisis de opiodes

Z: Si la gente lo reporta, lo bajaremos de inmediato.

:::

—¿No te hace cómplice trabajar con empresas que sí venden información?

Z: Bueno, está prohibido en nuestras políticas.

:::

—Yo sé que dijiste que Facebook no utiliza los microfoonos para escuchar las conversaciones. Sin embargo, el otro día estaba habalndo con mi suegra sobre su hermano que había muerto y en su news feed le apareció algo relacionado con un in memoriam de su hermano.

Z: No recopilamos ninguna infromacion con el micorófono y no tenemos contrato con alguna otra empresa para hacerlo. No tenemos forma de escuchar lo que está sucediendo.

—¿Le permites a las personas de su empresa tener en la mesa el teléfono si están en junta?

Z: No tenemos una política que diga que no puedes. Creo que muchos de estos casos son sólo una coincidencia o que podrían ocurrir porque lo han buscado antes y por eso ven el anuncio.





Modelo de negocios

—¿Es Facebook una institución financiera?

Z: No, aunque tengamos disponibles esas herramientas. 

:::

—¿Es posible de que Facebook exista sin que recolecte y venda la informacion?

Z: No vendemos la informacion de la gente. En cuanto a recopilarla, el propósito de la palataofrma es que la compartas con la gente que quieres.

—Entonces, ¿puede existir sin que se comparta la infortmacion?

Z: No sería posible si no tuviéramos la oportunidad de dejar a la gente compartir lo que quiere.









Democracia

—¿Sabe cuántos anuncios se mostraron en las elecciones de 2016?

Z: Aplicamos el mismo estándar a todos los candidatos

—Dice entonces que no le da ningún trato especial

Z: Sí

:::

—Creo que es tiempo de que Facebook, si quiere realmente ser un lider mundial, esté comprometido a proteger la información de sus usuarios.

Z: Estoy comprometido a asumir toda la responsabilidad.

:::

—¿Cómo probarán que los cambios que prometen se harán?

Z: Ya están implementados en la plataforma de desarrolladores, eso ya está pasando. También estamos investigando cada app que está en la plataforma y le decimos a la gente que nos reporten cualquier cosa.





Regulación

—¿Qué rol debe tener el gobierno federal para proteger a los usuarios de su plataforma que están en riesgo? ¿Cómo pueden volver a confiar en ti y en que Facebook protegerá su privacidad? ¿Por qué Facebook no le paga a sus usuarios por su información?

Z: Somos responsables de protger la información de los usuarios. Tomamos acciones una vez que se dio a conocer, en realidad empezamos en 2014, cuando supimos de CA para impedir que volviera a suceder.









ASS|MRF