Zuckerberg testifica ante el Congreso de EU: MINUTO A MINUTO

Hoy, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparece ante el Congreso estadunidense para hablar sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 a través de su plataforma y sobre cómo la empresa británica, Cambridge Analytica, tuvo acceso a los datos de 87 millones de usuarios de la red social.

Sigue aquí los detalles minuto a minuto:

18:24 HORAS: Zuckerberg se acerca a despedirse de los pocos senadores que aún quedan en el reciento. Mañana dará otra audiencia especial.

18:22 HORAS: Grassley agradece a los presentes y anuncia que tendrán 14 días para resolver cualquier duda o para que Zuckerberg rectifique o amplíe su testimonio.

18:18 HORAS: El senador Grassley toma la palabra para dar las palabras finales.

18:01 HORAS: El senador Tester pregunta qué está haciendo Zuckerberg para asegurarse de que lo que ocurrió con Cambridge Analytica no vuelva a pasar

Z: Tenemos que terminar primero el caso de CA y asguerarnos de que borren toda la información que tienen. También restringir el acceso a la informaicón que los desarrolladores de aplicaciones tienen.

T: Tú haces millones de dólares al año, yo no. Pareciera que tú eres dueño de la informacion. ¿Puedes decir honestamente qué es mi informacion?





Z: Cuando digo que es tu informacion es que tú tienes el control de quién ve la informacion. Ciertamente le das licencia a Facebook de usarla en nuesrta plataforma.









17:59 HORAS: —¿Ha habido algún hackeo de la información de Facebook?

Z: No creo que haya habido un robo de información

—¿Pero ha habido un hackeo?

Z: Sí...





17:54 HORAS: La senadora Cortez Masto pide a Zuckerberg que "Deje de disculparse y empiece a hacer un cambio"

Cortez Masto: ¿Qué has hecho para proteger a los usuarios y qué cambios se han realizado?

Z: Varias cosas, una de las más importantes fue el establecer un programa de privacidad robusto.





17:48 HORAS: La senadora Gardner pregunta si en realidad una vez que alguien borra su información se va de los archviso de Facebook.

Z: Sí, lo borramos de nuestro sistema, pero si lo compartiste con alguien más, no podemos asegurarnos de que harán lo mismo.

G: Entonces si alguien pide que reconstruyan su pasado, se puede

Z: No, por eso tenemos la opcón de desactivar temporalmente un perfil sin borrar nada, pero si se borra todo, entonces no hay vuelta atrás.

G: Voy a asumir que todo esto aplica a partir de ahora, lo de antes ya no puede cambiarse.

Z: Sí, estamos trabajando para que tenga un impacto retroactivo. Estamos haciendo una investigación para evitar que pase y pedirle a cualquier que tenga información que la borre y asegurarnos de que lo hará.

G: Si en un futuro encuentras más fallas, ¿avisasrás?

Z: Sí. estamos comprometidos con informar a todos los afectados.







17:42 HORAS: La senadora Hassan pregunta cómo Facebook puede hacer los cambios necesarios para proteger la privacidad de sus usuarios.

Z: Lo que hacemos es construir una comunidad a largo plazo y no una ganancia a corto. Cuando la gente interactúa con otros, se correlaciona con el bienestar, con no sentirse solo y termina siendo bueno para el negocio.

H: Entiendo, pero me preocupa que hemos escuchado esto a lo largo de más diez años y prometes cambiar pero aquí estamos. Facebook ha sido incapaz de proteger a los usuarios. ¿Te compremetirías a trabajar con el Congreso para reducir el impacto aunque afecte tu modelo de negocios?

Z: Si. La regulacion no es mala, pero la verdadera pregunta es cuál es el marco en el que esto funcionaría.





17:36 HORAS: El senador Johnson pregunta a Zuckerberg si tiene idea de cuántos usuarios realmente leen sus términos de servicio.

Z: No. Imagino que es un porcentaje pequeño. Imagino que la mayoría no lo hace, pero todos tienen la oportunidad de hacerlo.

J: ¿Ha habido una baja de usuarios después de esta crisis?

Z: No, no ha habido.

J: Es seguro decir que entonces los usuarios no lo ven como algo importante

Z: Bueno...Creo que la gente está preocupada y nos lo ha dicho. Varias personas han sugerido tener versiones de paga para no mostrar anuncios. Ciertamente lo hemos considerado, pero creo que la versión de los anuncios es la mejor, porque la gente no tiene que pagar.









17:34 HORAS: Baldwin: ¿Qué tipo de transparencia podría ofrecer?

Z: Usted puede ir a cualquier página y ver todos los anuncios que esa página ha enviado. ese método de transparencia evitaría interferencias futuras.





17:30 HORAS: La senadora Baldwin pregunta si Facebook podría ser vulnerable a un hackeo.

Z: Hay muchas amenazas de seguridad que las compañías de tecnología enfrentan

Baldwin: Si creen que han sido hackeados, ¿le dirían a la gente afectada?

Z: Sí

B: ¿Sabe si Alexander Kogan vendió información que recolectó a alguien más que CA?

Z: Sí, a otro par de firmas

B: ¿Cuánto sabes de cómo CA usó la información antes de que supuestamente la borraran?

Z: Una vez que acabe la investigación, podemos volver para dar esa info.







17:28 HORAS: El senador Kennedy pregunta: "Si alguien te llamara y te pidiera mi información, ¿podrías acceder a él?"

Z: La plataforma lo permite, pero definitivamente nunca lo haríamos, porque es una tremenda violación a la privacidad.

17:26 HORAS: Termina el receso y el senador Kennedy toma la palabra

[Senador Kennedy | Foto: Reuters]

17:05 HORAS: La reunión va al segundo RECESO de la tarde

16:55 HORAS: El senador Peters pregunta: ¿Facebook usa el audio para conseguir información personal?

Z: No. Hay una teoría de la conspiración que dice que usamos los micrófonos, lo que hacemos es dejar que la gente grabe videos con audio, pero nada más.





16:42 HORAS: El senador Booker pregunta: En 2016 se reveló que los anunciantes podían usar filtros étnicos. Facebook prometió arreglarlo, pero un año después todavía era posible. ¿La autocertificación es un método correcto dado que ustedes creyeron en CA?

Z: Creo que conforme avance el tiempo, utilizaremos más herramientas de IA que nos permitirán mejorar eso. Mientras tanto, no estoy feliz con cómo estamos ahora y nos enfocaremos en mejorar eso.

—¿Estarías dispuesto a abrir la plataforma para que organizaciones civiles auditen los anuncios?

Esa es una buena idea y creo que deberíamos darle seguimiento.







16:35 HORAS: —¿Estás enojado de que CA usó Facebook para propósitos políticos?

Z: Absolutamente.

—¿Estás dispuesto a que se hagan cambios en la ley?

Z: La cosa que más me importa es que nadie interfiera en las elecciones y tenemos varias medidas para impedir la propagación de noticias falsas.









16:25 HORAS: —¿Facebook es demasiado poderoso?

Z: Creo que muchas veces se habla de que tenemos dos mil millones de personas en nuestra comunidad, pero la mayoría está fuera de EU y eso es algo de lo que los estadunidenses deberían estar orgullosos.

—¿Eres una empresa de tecnología o la empresa editorial más grande del mundo?

Somos una compañía de tecnología, porque la desarrollamos y construimos productos, pero también somos responsables de contenido, aunque no lo producimos. Mi entendimiento es que somos responsables del contenido en nuestra plataforma, pero eso no es incompatible con el objetivo de nuestra empresa de desarrollar productos de tecnología.





16:23 HORAS: Anunciaron que Facebook prohibiría anuncios discriminatorios, sin embargo se descubrió que en realidad sí se aceptaron esos anuncios.

Z: Los anuncios discriminatorios van contra nuestras políticas. Hemos removido anuncios que exluyen grupos étnicos. Esto ya no es una opción. Gran parte del control viene de lo que la comunidad reporta y es revisado por nuestro equipo.









16:20 HORAS: La senadora Hirono, representante de Hawái, pregunta: ¿Facebook estaría dispuesto a participar en los planes de Trump para deportar gente?

Z: No lo haríamos proactivamente. Cooperamos con la ley en dos casos: cuando sabemos que hay alguen en peligro o cuando la ley se nos acerca con un argumento legal. En ambos casos, si la peticion no es legal, la rechazamos.







16:17 HORAS: —¿Quién, además de CA, ha tenido acceso a la información?

Z: Tenemos una investigación en curso para saber qué aplicaciones han tenido acceso a este tipo de información. En general asumimos que muy pocos países han abusado de nuestros sistemas.





16:07 HORAS: El senador Markey pregunta si Facebook debería tener un permiso claro por parte de sus usuarios antes de vender información sensible.

Z: Quiero ser claro. No vendemos información.

Markey: ¿Entonces estarías dispuesto a tener regulación nacional?

Z: En general, creo que ese principio es correcto, pero deberíamos tener una discusión.

M: Los europeos tienen una regulación así, ¿lo apoyarías?

Z: En un principio sí lo apoyaría.

M: ¿Entonces apoyarías una ley que diga que el permiso debe estar claro antes de usar el servicio?

Z: Mi equipo se pondrá en contacto para que tenga más información.









16:05 HORAS: —¿Te preocupa la adicción a la tecnología de niños y adolescentes?

Z: En Facebook somos responsables de crear productos que le gusten a la gente y que les ayude. Como cualquier herramienta, hay puntos buenos y malos. Si interactúas con tus amigos, tendrás una sensación de bienestar mayor, pero si no lo haces podría tener un impacto negativo.





15:55 HORAS: —¿Qué pasa con aquellos que no tienen los recusros para presionar y bajar una página que roba su identidad?

Z: Sin duda es algo en lo que tenemos que mejorar. Es importante que la gente confíe en nosotros para revisar el contenido. Con el tiempo cambiaremos a un método donde más contenido sea reportado por la IA. Creo que en 5 o 10 años tendremos más de esa tecnología





15:50 HORAS: —¿Todo a lo que damos clic, lo guarda?

Z: Guardamos la información de lo que la gente comparte en el servicio.

—¿Guardas historial de mensajes, actividades, ubicacion de dispositivo?

Z: Algo de ese contenido, con el permiso de los usuarios, lo guardamos.





15:45 HORAS: El senador Schatz pide que Zuckerberg explique lo que la gente firma, como qué significa un like en un anuncio, o qué se hace con esta información.

Z: Generalmente la gente viene a Facebook para compartir cosas con otros. Por ejemplo, no vemos nada del contenido de WhatsApp, porque está encriptado. Los sistemas de Facebook no ven el contenido de los mensajes de WhatsApp.

15:41 HORAS: —¿Me puedes dar dos ejemplos en los que la información es recolectada por Facebook y la gente no sabe?

Z: En general, hay dos tipos de información que Facebook tiene. La mayoría es el contenido que la gente comparte: fotos, publicaciones. Ellos tienen el control y pueden borrarlo en cualquier momento.

La sgeunda categoría es información que hace mejor la experiencia de anuncios. Si te mostramos un anuncio, podemos medir qué tanto funcionó y es bueno para los negocios. Puedes apagar la opción de que Facebook vea eso, pero tambien tienes el control de lo que ve.









15:40 HORAS: —Usted dijo que había cierto contenido que Facebook no permite, como discursos de odio, desnudos, terrorismo...

Z: Hay dos categorías de contenido que nos preocupan: uno de daño como terrorismo, daño autoinducido, interferencia en elecciones. En general, nuestro servicio es un lugar en el que todos tienen una voz, pero también debemos preogter a los otros de bullying.





15:34 HORAS: Al regresar del receso, el senador Whitehouse pregunta cómo hizo Facebook para certificar que Cambridge Analytica había borrado toda la información.

Z: Nos mandaron un correo diciendo que ya habían borrado la informaicón y luego un contrato donde se certificaba. Nosotros bloqueamos a la compañía matriz y si encontramos otras firmas que estén asociadas con CA, también las bloquearemos, de modo que no puedan hacer negocios en la plataforma, pero no bloquearemos cuentas de personas.

W: ¿Los individuos pueden negociar los términos?

Z: Ofrecemos muchos controles para que la gente decida cómo se comparte su información

W: ¿Cómo funcionará su proceso de verificación de anuncios?

Z: Necesitaremos una identificacion oficial y la ubicación. Por ejemplo, si alguien está en Rusia pero dice que está en Estados Unidos, no podría hacerlo.







15:26 HORAS: Durante el receso, un pequeño grupo se manifiesta en las oficinas del Senado con pancartas que incluyen mensajes como "Dejen de espiar".









15:20 HORAS: Los miembros del Senado y Mark Zuckerberg tomarn un receso.

15:17 HORAS: El senador Cruz hace mención de varias páginas que han sido bloqueadas por Facebook y Zuckerberg explica que entiende la preocupación, principalmente porque la compañía se fundó en Sillicon Valley, un lugar considerado de derecha.

"No le preguntamos a la gente que trabaja con nosotros sobre su postura política. [...] Estoy comprometido con que Facebook sea una plataforma para todas las ideas", dice Zuckerberg.







15:15 HORAS: Senador Cruz: ¿Facebook se considera un foro público neutral?

Z: Nos consideramos un lugar en el que la gente puede expresar sus ideas libremente. Por supuesto que hay contenido que no permitimos, como el discurso de odio o desnudos. [...] Nuestro objetivo es no participar en discursos políticos.









15:10 HORAS: Senador Blumenthal: "Nos explicó que Facebook fue engañado por Kogan. Pero los términos que él mostró dicen que sí puede vender esa información.

Z: Nuestro equipo es responsable, pero nadie será despedido por eso. Me parece que debimos estar al pendiente de que esto iba en contra de las reglas de la plataforma. Necesitamos ver más allá de nuestra responsabilidad.

Blumenthal: Hemos visto la disculpa antes. Esta violación a la regulación de la FTC es demasiado: tenemos contacto con empleados de Facebook que dicen que hay una falta de recursos y atención en cuanto a temas de privacidad. ¿Estás de acuerdo en que los usuarios deben tener acceso a toda la información que recopilan?

Z: Sí, de hecho tenemos una opción que permite descargar toda la información que Facebook tiene de un usuario.







15:05 HORAS: —Si decido borrar mi cuenta, ¿puedo hacer que también se borre la información que recopilaron?

Z: Nosotros borramos toda la información que tenemos si decidiste borrar tu cuenta.

—¿Qué pasa con las apps de terceros?

Z: Hay un malentendido de lo que Facebook hace con la información. No vendemos datos a los anunciantes. Sólo nos dicen a quién quieren llegar y nosotros los dirigimos.





14:59 HORAS: El senador Durbin pregunta sobre Messenger Kids y sobre cómo esto podría afectar la salud de los niños y la información a la que tendría acceso.

Z: Escuchamos retroalimentación de papás que querían comunicarse con sus hijos, pero que querían tener el control también de la plataforma. La app recolecta lo mínimo de información, pero no se compartirá con apps de terceros. Las personas tendrán derecho a borrar toda su información antes de cerrar una cuenta de Facebook.









14:57 HORAS: "¿Estaría dispuesto a decirnos en qué hotel se quedó anoche o con quién habló de forma privada esta semana?", pregunta el senador Durbin. "Creo que de eso se trata. Usted tiene derecho a la privacidad, entonces mi pregunta es: ¿qué información recopila Facebook y a quién se la manda?

Z: Todos deben tener control de cómo se recolecta su información. Lo más importante es que esto pasa en nuestros servicios y es la gente quien decide con quién lo comparte.





14:53 HORAS: —¿Rastrean dispositivos que tengan Facebook pero que no estén necesariamente conectados?

Zuckerberg: No estoy seguro de la respuesta. No tengo esa información.

—¿Cómo dan a conocer su sistema de rastreo?

Z: Hay dos maneras en las que lo hacemos: en las políticas de privacidad y le damos información sencilla a los usuarios para que entiendan los controles que tienen y que tengan la experiencia que quieren.

—¿En su contrato la gente les da permiso para rastrear sus dispositivos?

Z: Generalmente, Facebook no recolecta información de otras apps. Puede haber información que Facebook necesita entender, pero si usas Google o alguna app de mensajería, Facebook no lo vería.





14:52 HORAS: El Senador Cornyn menciona que le prometió a su hijo Charlie, de 13 años que era un usuario afecto a Instagram. Zuckerberg sólo sonríe.









14:42 HORAS: Diálogo intenso entre el senador Graham y Zuckerberg

Graham: ¿Cuál es su mayor competidor?

Zuckerberg: Tenemos muchos

G: Nombra uno

Z: Pues están empresas como Google, Microsoft...

G: ¿Hay alguna opción alternativa a Facebook que provea el mismo servicio? ¿No crees que tienes un monopolio?

Z: No me parece un monopolio, señor.

G: ¿Por qué compraron Instagram?

Z: Porque eran buenos desarrolladores.

G: Una de las maneras de regular una compañía es a través de la competencia.

Z: Mi posicion es que no debería haber regulación. La verdadera pregunta es cuál es la mejor regulación.

G: ¿Crees que los europeos lo hacen bien?

Z: Creo que sí.

G: Trabajarías con nososotros para tener una regulación

Z: Absoutamente.





14:41 HORAS: El senador Graham pregunta sobre las declaraciones del director de producto, acerca de que Facebook estaría dispuesto a hacer todo lo posible por crecer.

Zuckerberg: No estoy de acuerdo. Eso fue un memo interno, tuvimos mucha discusión al respecto. Tratamos de ser una empresa que busca que sus empleados se expresen libremente.

[El senador Graham sostiene una pila de papeles mientras pregunta algo a Zuckerberg | Foto: EFE]







14:39 HORAS: —Se ha culpado a Facebook de tener influencia en el genocidio de Myanmar. ¿Por qué no se han podido borrar las publicaciones de discurso de odio en menos de 24 horas?

Zuckerberg: Hay tres cosas especificas que estamos haciendo:

1) Contratamos más trabajadortes que hablen la lengua nativa

2) Estamos trabajando con las organizaciones civiles

3) Tenemos un grupo específico para prevenir que esto suceda.

[John Thune, miembro del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado escucha al también miembro Chuck Grassley]







14:24 HORAS: —¿Es verdad que Facebook recopila información de llamadas y mensajes?

Zuckerberg: Tenemos una app, Messenger, que da la opcion de tener sus mensajes de texto dentro de la plataforma para usar una sola app. Tienes que decir que si otorgas permiso de acceso a esa información para que nosotros podamos verlo.

—Hay reportes de que Facebook puede seguir a los usuarios aún cuando se ha cerrado la sesión.

Zuckerberg: Sé que la gente usa cookies en internet y que tal vez sea eso a lo que se refieren. Lo hacemos por razones de seguridad y para medir la experiencia de los anuncios.





14:29 HORAS: "¿Crees que debamos tener una regulación similar a la de la Unión Europea?", revira Cantwell.

Zuckerberg: Todo el mundo merece protección de privacidad. Estamos comprometidos a poner mejores opciones de control de información, creo que es importante discutir si podemos tener una regulación similar.





14:28 HORAS: "¿Crees que las empresas como WhatsApp tendrán situaciones similares a Facebook?", pregunta Cantwell.

Zuckerberg: No estoy seguro. WhatsApp recolecta mucho menos informacion, pero es un problema que afecta a toda la industria tecnológica.







14:25 HORAS: "Le dimos servicio a la campaña de Trump de la misma manera en la que lo hacemos con cualquier anunciante —responde Zuckerberg a una pregunta de la senadora Cantwell. "No tengo información de que nuestros trabajadores estén involucrados con Cambridge Analytica, pero puedo hacer que mi equipo lo investigue".





14:20 HORAS: —Has dicho que Facebook siempre será gratis, ¿lo sostienes? —pregunta el senador Hatch.

Zuckerberg: Sí, estamos comprometidos a hacer que Facbeook sea gratis y ayudar a conectar a las personas alrededor del mundo.

Hatch: ¿Entronces cómo ganas dinero?

Zuckerberg: Senador, tenemos anuncios.









14:19 HORAS: La senadora Fensten pregunta: Si sabían que CA usaba su inforación, ¿por qué no la bloquearon?

Zuckerberg: Porque CA no usaba nuestros servidores. Cuando nos enteramos, no había paginas ni anuncios, entonces no teníanmos nada que bloquear.







14:18 HORAS: "Hemos borrado cerca 270 cuentas falsas alrededor del mundo y más de 400 en EU", dice Zuckerberg.



14:14 HORAS: La senadora Fensten pregunta: ¿qué está haciendo Facebook para impedir que acotres extrenajeros interfieran en las elecciones?

Zuckerberg: Es una de mis prioridades más importantes. Acepto que fuimos lentos en identificar operaciones que tenían como objetivo propagar noticias falsas. En todo el mundo hay elecciones importantes como en México o India y debemos trabajar en protegerlas. Hemos puesto nuevas herramientas de IA que detectan cuentas falsas.

Borramos cientos de miles de cuentas antes de que hicieran algún daño. Hay gente en Rusia cuyo trabajo consiste en explotar nuestra platraforma, por eso tenemos más gente trabajando para nosotros para impedir que esto suceda.

[Así luce el Congreso de EU durante la audiencia de Zuckerberg]







14:12 HORAS: Al comienzo de la compañía —dice Zuckerberg—, no teníamos tecnología de inteligencia artificial que viera el contenido. La gente compartía lo que quería y si alguien de la comunidad lo encontraba y lo denunciaba, actuábamos. Ahora tenemos herramientas que nos permiten detectarlo de forma más rápida.

Estoy seguro en en 5 o 10 años trendremos herramientas de IA que serán mucho más sofisticadas en detectar discurso de odio.







14:09 HORAS: —No es la primera vez que Facebook se ve involucrado en un asunto de privacidad. Después de 14 años de prometer que lo harás mejor, ¿por qué deberíamos confiar en que Facebook lo hará mejor?

Zuckerberg: Hemos cometido muchos errores a lo largo de los años que hemos tardado en construir esta empresa. Esos errores han sido diferentes, pero en general tienen que ver con cómo la gente se conecta.

En los primeros diez años, veía la responsabilidad en el hecho de construir herramientas que conectaran a las personas. No es suficiente construirlas, sino hacernos cargo de que las usen para bien. Tendremos que vigilar su uso para asegurarnos de que lo hagan de forma saludable y correcta.

Estoy comprometido con hacer esto bien y estoy seguro de que en algunos años se verá la diferencia.







14:07 HORAS: —¿Por qué no informaste cuando descubriste la falla de Cambridge Analytica?

Zuckerberg: Cuando lo descubrimos, borramos la app y le pedimos a CA que borrara la información. Ellos nos aseguraron que lo hicieron, no dimos un seguimiento y acepto la responsabilidad

—¿Tienes una obligación ética de notificar a los usuarios?

Zuckerberg: Cuando nos dijeron que habían borrado la información, lo consideramos un caso cerrado.

[El senador Nelson formula una pregunta a Zuckerberg | Foto: Reuters]







14:04 HORAS: El senador Nelson pregunta qué pasa si no quiere recibir publicidad dirigida. Sheryl Sandberg sugiró que los usuarios podrían pagar para tener esa protección.

Zuckerberg: Senador, la gente tiene el control de la información que los anunciantes tienen. La retroalimentación que hemos tenido es que la gente prefiere anuncios relevantes. Algunos lo usan, otros no. Creo que eso es un buen nivel de control que ofrecemos.

Lo que trató de decir Sheryl es que si no queremos anuncios, tendríamos que cambiar nuestro modelo de negocios. No ofrecemos actualmente una opción de pago en la que no se muestren anuncios. La primera línea de nuesrta política de privacidad dice que tú tienes el control de la información que compartes.





14:02 HORAS: —Facebook recolecta grandes cantidades de información, sin embargo sus políticas de privacidad dan pocos detalles de cómo funcionan. ¿Por que Facebook no revela cómo lo hace?

Zuckerberg: Cada momento hay un control de con quién lo vas a compartir y puedes cambiarlo. Acerca de las políticas de privacidad, otros en la industria de la tecnología suelen hacerlas confusas y si la haces detalladas, harás que menos personas las lean.

Lo que hemos tratado de hacer es que sean sencillas de entender y puedan tener el control de cómo lo usan. No esperamos que todos lean un documento entero con termios legales.





13:57 HORAS: Comienza la sesión de preguntas:

—Facebook maneja grandes cantidades de información que comparte con aplicaciones de terceros, ¿sabes si alguna otra aplicación se ha aprovechado de esto?

Zuckerberg: Como mencioné, estamos investigando toda app que tenga acceso a grandes cantidades de información. Investigaremos a decenas de miles de aplicaciones y haremos una auditoría para saber cómo funcionan y si descubimos algo extraño, se prohibirá su existencia en Facebook. Tomaremos una actitud más proactiva y haremos más revisiones.









13:55 HORAS: Zuckerberg habla sobre Cambridge Analytica y explica que en 2013 el profesor de la Universidad de Cambridge se aprovechó de la plataforma. Cuando se enteraron, el mes pasado, de lo que había sucedido, implementaron tres pasos para frenarlo:

1) Impedir que se aprovechen de la información de los usuarios

2) Investigar las aplicaciones que utiliza la plataforma

3) Tener mejores controles disponibles para los usuarios





13:52 HORAS: Zuckerberg toma la palabra. explica cómo se llegó a este punto: "Facebook es una compañía idealista y optimisma. Nos hemos enfocado en conectar a las personas, [...] pero no hicimos lo suficiente para evitar que fuera usada para lastimar a alguien. Eso va desde la propoagación de noticias falsas o el discurso de odio".

"Asumo la responsabilidad y fue un gran error. Fue mi equivocación y lo siento. Yo fundé Facebook, yo lo lidero y soy responsable de lo que pasa ahí".









13:48 HORAS: El senador Nelson menciona que un derecho que tienen los estadunidenses es la privacidad y que con las empresas de redes sociales esto ya no es posible, pues nos siguen y recogen nuestra información personal.

"Asumo la responsabilidad y fue un gran error. Fue mi equivocación y lo siento": Zuckerberg



"Si Facebook no puede arreglar las invasiones de privacidad, entonces nosotros tendremos que hacerlo nosotros, el Congreso. ¿Cómo los consumidores pueden confiar en ustedes si no cuidan su información más preciada que es la privada?"

13:46 HORAS: Grassley habla de una aplicación que usó Barack Obama durante su campaña, que era similar a la que desarrolló Cambridge Analytica.

[El senador Grassley cuestiona a Zuckerberg | Foto: Reuters]







13:35 HORAS: El Senador Thune asegura que actualmente las empresas de internet se autorregulan, pero esto podría cambiar.

13:30 HORAS: El senador Grassley da la bienvenida a Zuckerberg y asegura que es una audiencia única, pues es la primera vez que un CEO de una empresa de internet se presenta ante ellos para hablar sobre seguridad y la privacidad de sus usuarios.

También menciona que Zuckerberg testificará ante 44 miembros del Congreso, que si bien es un grupo grande, no lo es tanto para los estándares de Facebook.

13:20 HORAS: Zuckerberg llega al reciento donde se realizará la audiencia ante miembros del Congreso de Estados Unidos.









