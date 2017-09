Cómo volver a la normalidad sin sentir culpa tras el sismo

Ciudad de México

El sismo magnitud 7.1 que sacudió a la Ciudad de México no sólo dejó edificios derrumbados o fracturas en las paredes de cientos de casas, sino también cuarteaduras en la salud emocional de muchos.

A una semana de lo sucedido, muchos aún no pueden conciliar el sueño, sienten ansiedad y temor ante la idea de que vuelva a sonar la alerta sísmica mientras que otros más se cuestionan si es correcto salir a cenar o a divertirse, cuando los daños y las personas afectadas por el terremoto, son evidentes.

Para que puedas regresar a la normalidad, hablamos con la psicóloga Blanca Sánchez, terapeuta del Instituto de Estudios de la Pareja S.C, quien señala que una situación como la del pasado martes ocasiona diferentes estados emocionales en las personas, y uno de los principales es el de la culpa pues “la gente no entiende por qué a él o ella no le pasó algo y al de lado sí”, además de que hay diferentes tipos de duelo: los que perdieron a un ser querido, los que perdieron su casa y los que perdimos la tranquilidad.

“Yo considero que cada persona debe tomarse el tiempo necesario para recuperarse de una situación traumática, aunque no se haya perdido nada. […] A esto se le llama resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a la tragedia”, dijo en entrevista con MILENIO.

Para hacerlo, Blanca propone cuatro puntos muy importantes que te ayudarán a recuperar la paz y tranquilidad emocional, así como también volver a tus actividades diarias sin temor o culpa.

Habla de lo que sientes. Ya sea con tu familia, tus amigos o compañeros del trabajo. “La catarsis en estos momentos es lo más importante. Hay que hablar aunque se repita una y otra vez lo mismo. Necesitamos hablar de lo que sucedió, pero fuera de ese ambiente tan doloroso”, por eso Blanca recomienda reunirte con varias personas a la hora de la comida u organizar una cena con tu familia o simplemente salir a tomar un café con una amiga para hablar cómo se sintieron en ese momento o cómo lo vivieron.

También puedes acudir a los centros de ayuda psicológica que activó el gobierno de la ciudad o en varios institutos y organizaciones, como del que forma parte Blanca, dan ayuda gratuita.

Apóyate en tu familia y amigos. “Una parte muy importante de recuperarte son las redes que te sostienen. Tus amigos, tu familia, la gente que se preocupó por ti en ese momento… […] Son ellos quienes te ayudan a sentirte querido, que se preocupan por ti”.

Alimenta tu espíritu. Retoma tu rutina y agrega actividades que te ayuden a encontrar paz y tranquilidad. Blanca recomienda acudir al arte, sea yendo a un museo, un concierto o escuchar música "que te de tranquilidad"; aunque también puedes retomar tus clases de spinning, salir a correr o disfrutar de una cena en tu restaurante favorito.

Ayuda a los otros. Luego del sismo del pasado 19 de septiembre, los mexicanos demostramos por qué somos considerados uno de los pueblos más solidarios. Blanca comenta que el simple hecho de llevar ayuda a los damnificados o entregar unos cuantos sándwiches preparados por ti mismo, puede ayudarte a sanar: “es un te doy para yo recibir algo de paz”, dijo.

¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional?

Si bien, como lo mencionó antes Blanca, cada persona se repone de este tipo de situaciones de diferente manera y a diferentes tiempos, cuando el temor o la angustia, así como la tristeza y la melancolía son tan intensos que te impiden retomar tu vida normal, es momento de buscar ayuda.

“Hay que gente que no puede salir de su casa, que no está retomando su vida cotidiana. En ese momento, cuando te incapacita, cuando ya no puedes hacer tu vida normal, estamos hablando de un problema más serio que requiere de un apoyo profesional”, aseguró la terapeuta.

Blanca recomienda que, si en los últimos días has sido víctima del insomnio, falta o exceso de apetito, nerviosismo, ansiedad, angustia, tristeza o melancolía, acudas a recibir el apoyo que se está brindando actualmente para que puedas reincorporarte a tu vida “de una manera más sana emocionalmente, pues debes aceptar que esto es y no puedes controlarlo (los temblores) pero hay cosas que sí, como la ayuda emocional”.

Puedes buscar ayuda en las líneas del Hospital de las Emociones (5795 2054), el INMUJERES CdMx (553931 5991, 559199 0834 o 555498 5541), Medicina a distancia (5132 0909) o el Instituto de Estudios de la Pareja S.C (5651 2179), además de los centros que se han instalado en varios albergues y que puedes consultar aquí.





mrf