¿La alerta sísmica nos hace pensar en la muerte?

Ciudad de México

Es un sonido aterrador, macabro. Basta con escuchar la alerta sísmica, como la mañana de este sábado, para que nuestro cerebro lo relacione de inmediato con un instinto de sobrevivencia y un peligro de muerte. Desde 1991 que se instalaron los aparatos para estar prevenidos 50 segundos antes de que comience un temblor.

Desde el pasado 19 de septiembre se han incrementado las crisis nerviosas y alteraciones psicológicas, tras el sismo de magnitud 7.1, que sacudió la Ciudad de México y otras entidades del centro del país.

De acuerdo con Alejandra Esquerra, psicóloga del ISSSTE, el sonido de la alarma sísmica genera un momento de crisis o alteración, "no sé si sería recomendable cambiar el sonido o preparar a las personas para lo que viene".

Mientras, Máximo Salazar de 71 años consideró que "cuando suena una alarma, aunque no suene o sentimos que empieza a temblar es un miedo. ¿por qué es tanto miedo? porque es de muerte, no sabemos si se nos va caer el piso, el cable de luz, el edificio o se nos va abrir el piso".

Tras un sismo de 7.1 grados como el sucedido el martes es un evento que provoca crisis generalizada, y está comprobado que al ser un suceso que impacta de manera directa en la vida de muchas personas, genera una crisis y un estado de psicosis.





Elizabeth habitaba en la Colonia Condesa y su departamento sufrió daños severos con el temblor del pasado martes, por lo que ya no podrá regresar al lugar. Recordó que cuando tenía 21 años vio como se desplomó el multifamiliar Juárez en 1985, por lo que ya padece algunos trastornos como consecuencia del suceso que vivió.

"Tengo insomnio, siento que el corazón está muy alterado, que está brinque y brinque, y cualquier situación que me detona empiezo a llorar... en la mañana sí quería salir corriendo, no quería estar ahí, quería salir huyendo, me abracé de una pared y seguí llorando y gritando", exclamó la mujer, quien se acercó a pedir ayuda psicológica en el Parque México.

Ignacio Barragán, quien ya pidió apoyo médico contó que las piernas las sentía "tembeleques" el día del sismo, pero 24 horas después recuperó su estado normal.

También los jóvenes han sentido alteraciones en su cuerpo, como César Monzón, "sí me he sentido un poco más nervioso sobre todo hace rato, en la mañana que sonó la alerta, fue que inmediatamente salí corriendo, he tratado de mantener la calma por la situación para no provocar otro accidente, pero sí me siento más nervioso desde el día del terremoto".

En tanto, Fátima Vega se dijo preocupada desde el martes pasado, "tengo mucho miedo de que vuelva a pasar, que haya una réplica, siento mucha tensión en general".



Recomendaciones de expertos



Alejandra Esquerra, psicóloga del ISSSTE dijo a MILENIO que tras un sismo o terremoto las personas pueden presentar alteraciones en el sueño, crisis nerviosa o de ansiedad.

"Notamos que cada vez aumenta un poco más los primeros días. El impacto no te permite darte cuenta de las secuelas que empiezas a tener, pero a partir del segundo o tercer día detectas alternaciones en el sueño, a notar crisis de ansiedad. Es normal que las personas estén alteradas, pero después de seis a siete semanas, sí se presentan estos síntomas, quiere decir que tienen el estrés postraumático el cual requieren mayor atención".





Indicó que si se presentan esas alteraciones es porque algo se movió a nivel psicológico o emocional, significa que se necesita el acompañamiento de un especialista para poder superar el trauma de manera correcta.

En tanto, Rosario Soto, especialista de Médico en tu Casa, explico que se generan crisis con estados de ansiedad, estados depresivos, trastornos en el sueño y el alimento.

"Las personas llegan a presentar dolores de cabeza, en el cuerpo, palpitaciones, presiones en el pecho, falta de sueño o al contrario pueden presentar exceso del sueño, inapetencia la mayoría de las personas", expresó y añadió que en caso de sentir alguna molestia, las personas pueden llamar al 51-32-09-09.

Cabe indicar que en el Parque México fueron instaladas una ambulancia de Médico en tu Casa del Gobierno de la Ciudad de México y una carpa para atención psicológica por parte del ISSSTE.



Asesorías en el Parque México



En el Parque México también se ofrece a todas las víctimas del terremoto asesoría jurídica, y pueden contactar a la Brigada Legal del Centro Mexicano Pro Bono que en conjunto con Appleseed y la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados, apoyan con asesorías.

Esta es una red de abogados que informarán sobre la cobertura de los seguros, cómo pueden ser protegidos legalmente, hipotecas, daños a bienes inmobiliarios, testamentos y es gratuito, si hay necesidad de representación jurídica también tomarán el caso.

La brigada se estará desplazando por albergues y está dando atención telefónica. 5530474513- 5525590431-5523006792

