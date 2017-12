Dos amigos heterosexuales se casan para evadir impuestos.

Ciudad de México

Matt Murphy es un irlandés heterosexual de 85 años; Michael O'Sullivan, de 58 años, además de ser su amigo desde hace 30 años, también es su cuidador, por lo que Murphy desea que, al morir, sea él quien herede su casa.

Sin embargo, en Irlanda aquellos herederos que no son ni cónyuges ni familiares directos deben pagar por ley un impuesto de sucesión que asciende al 33 por ciento de los bienes heredados.

En el caso de estos dos amigos, que han causado sensación entre la prensa irlandesa, O'Sullivan tendría que pagar 50 mil euros, es decir, poco más de 1 millón 177 mil pesos por la casa de Murphy.

Para evadir el pago de la estratosférica suma, los dos hombres se casaron frente a 11 testigos en la oficina de registro del Hospital Sir Patrick, en Dublín.

"Conozco a Matty desde hace 30 años", dijo Michael O'Sullivan al Irish Mirror. "Nos hicimos muy amigos después de que se terminó mi segunda relación (...). Perdí mi apartamento y luego vivía en la casa de alguien. Esa casa fue vendida y terminé sin hogar. Matty tuvo un problema con sus ojos, comenzó a tener dolores en la cabeza (...). Toma 12 esteroides al día, cosas muy, muy fuertes. Me quedé con él un tiempo y eventualmente Matt me dijo: '¿Por qué no vienes y te quedas aquí?'".

En Irlanda el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 23 de mayo de 2015 fecha en que se confirmó el resultado del referéndum popular celebrado un día antes.





