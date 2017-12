Critican a Thalía por "exceso de botox".

Ciudad de México

Pese a esta época de amor y paz, a Thalía le llovieron las críticas luego de que compartiera en sus redes sociales fotografías y videos de ella y su familia para desear una feliz Navidad a sus fans.

¿La razón? La transformación e hinchazón de su rostro es evidente; por ello, muchas personas criticaron que la cantante abusó del botox.



TE RECOMENDAMOS: Belinda: ¿piernas de 'infarto' o exceso de Photoshop?

"Órale mucho botox no se te vuelva vicio como a Lin May"; "demasiada in expresión en su rostro, debemos aceptar los años"; "botoxxxx!"; "tus mejillas son tan grandes ahora nooooo! Please ya no más a lo que sea que te hagas", son algunos de los comentarios que se leen en su cuenta de Instagram.



Las críticas aumentaron luego de que la también actriz publicara un video con varias fotos de ella de hace algunos años y en las que luce una "cara más fina".



"¡Yo, Thaly y todos mis "alter-egos y diferentes personalidades les deseamos la mejor de las navidades!!! Estas imágenes no serían posibles si yo no contara con el AMOR y PASIÓN de ustedes, que cada día me alegran y sorprenden con su creatividad y memes divertidos, ¡Los amo!", dijo la cantante.

Aquí te dejamos las imágenes...



DAPR