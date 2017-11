Trump no sabe que Twitter ya permite 280 caracteres

Ciudad de México

A una semana de que Twitter aumentó su límite de caracteres a 280, para permitir que sus usuarios se expresen "más fácilmente", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa escribiendo mensajes de 140 caracteres.

Esta mañana, el republicano dividió uno de sus mensajes en dos tuits; el primero finalizó con cinco puntos suspensivos.

"El fallido The New York Times odia el hecho de que he desarrollado una gran relación con líderes mundiales como Xi Jinping, presidente de China.....", escribió primero el mandatario.

Minutos después completó su mensaje: "...Deberían darse cuenta de que estas relaciones son algo bueno, no malo. Estados Unidos está siendo respetado nuevamente. ¡Miren el comercio!".

The failing @nytimes hates the fact that I have developed a great relationship with World leaders like Xi Jinping, President of China..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de noviembre de 2017





...They should realize that these relationships are a good thing, not a bad thing. The U.S. is being respected again. Watch Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de noviembre de 2017





El 7 de noviembre, Twitter dijo que "más espacio le facilita a la gente poner sus ideas en un tuit, así pueden decir lo que quieren y mandar tuits más rápido que nunca".

