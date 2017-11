Donald Trump llama "gordo y bajito" a líder norcoreano

El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo que quiere avances y no provocaciones para resolver la crisis por el programa armamentístico y nuclear de Corea del Norte, el tema que ha dominado su gira asiática de 11 días que está a punto de culminar.

Horas antes, Trump había tuiteado irónicamente que estaba intentando hacerse amigo del líder norcoreano, Kim Jong-un, después de que Pyongyang lo describiera como un "viejo lunático". "¿Por qué me insultaría Kim Jong-un llamándome 'viejo' cuando yo NUNCA le llamaría 'bajito y gordo'?", tuiteó Trump. "Bien, estoy intentando duramente ser su amigo y quizá ocurra algún día", escribió.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!