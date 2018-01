Así acabaría la adicción al celular, según creador del iPod

Ciudad de México

Luego de que dos inversionistas pidieran a Apple a través de una carta que busque medidas para prevenir la adicción de los niños a los teléfonos celulares, Tony Fadell, uno de los responsables del diseño del iPod, publicó en Twitter sus ideas para combatirla.

Fadell comenzó con los datos duros para demostrar que la adicción al celular es real, pues el diseñador publicó un enlace a un estudio que asegura que a diario, nueve personas mueren a causa de manejar y mensajear al mismo tiempo.

TE RECOMENDAMOS: Apple debe combatir adicción a celulares en niños

2/10

Device addiction is real. “Driving under the influence” = “Texting & Driving”

Each day 9 people get killed, 1000s hurt because of it:https://t.co/QWqX9LgwUVhttps://t.co/wWBQNMdsYK — Tony Fadell (@tfadell) 8 de enero de 2018

En un segundo tuit, dijo que los adultos pasan más de ocho horas viendo pantallas y los niños más de 6.5 horas, relacionando así a los dispositivos con la depresión. Dijo que para luchar contra la adicción, lo primero es admitir que uno es adicto y lo segundo es alejarse del ambiente que la facilita.

3/10

UK adults spend 8+ hrs on screens/day, children 6.5 hrs. Don’t ignore the link betw social media use & depression. 34% of people checked Facebook in the last 10 minutes.

The stats are driving digital detox movements globally:https://t.co/RxhiUcvVn8https://t.co/wWBQNMdsYK — Tony Fadell (@tfadell) 8 de enero de 2018

Comentó que así como hay aplicaciones para monitorear nuestra actividad física, es importante que se lleve un registro de nuestra actividad digital.

"Los Apple Watch, teléfonos Google, Facebook, Twitter - se han vuelto tan buenos en hacernos dar otro clic, otro golpe de dopamina. Ahora también tienen responsabilidad y deben empezar a ayudarnos a monitorear y controlar nuestras adicciones digitales en todas las plataformas - teléfonos, laptop, tv etc"

7/10

Apple Watches, Google Phones, Facebook, Twitter - they’ve gotten so good at getting us to go for another click, another dopamine hit. They now have a responsibility & need to start helping us track & manage our digital addictions across all usages - phone, laptop, TV etc. https://t.co/wWBQNMdsYK — Tony Fadell (@tfadell) 8 de enero de 2018

Sugirió que una forma para tratar la adicción es dando nuestra información a aplicaciones terceras para que controlen y manejen nuestros tiempos en los dispositivos, pero al final, dependerá de nosotros actuar ante esta enfermedad.

"Con o sin estas herramientas, está en nosotros actuar: establecer tiempos frente a la pantalla, vivir el momento, comidas sin pantallas, reaprender a utilizar objetos análogos como libros, escribir o dibujar, días libres de tecnología para que la familia esté junta. (Y sí es irónico que esté tuiteando esto) :)"

10/10

With (or without) these tools, it’s up to us to act:

Screen time rules, living in the moment, screen-free meals, relearning analog objects like books & writing & sketching, tech-free days for the family to be together. (And yes it’s ironic I’m tweeting this…) :) https://t.co/wWBQNMdsYK — Tony Fadell (@tfadell) 8 de enero de 2018

Por otro lado, Apple dijo en un comunicado que tienen "Una larga historia de controles parentales" con mejoras planeadas para el futuro. Además dijeron que toman muy seriamente esta responsabilidad y "estamos comprometidos con cumplir y exceder las expectativas de nuestros clientes, especialmentes en lo que respecta a la protección de niños".









RL