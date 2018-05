Luther King inspiró sermón en boda de Harry y Meghan

El pastor estadunidense Michael Curry avivó la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle con una oratoria apasionada sobre la importancia del amor, que comenzó con una cita de Martin Luther King.

"Tenemos que descubrir el poder del amor, el poder redentor del amor. Y cuando hacemos esto, seremos capaces de crear un nuevo mundo de este viejo mundo. El amor es el único camino", dijo, citando al símbolo de los derechos civiles.

Curry, el primer líder afroamericano de la Iglesia episcopal estadunidense, afirmó: "hay poder en el amor. No lo subestimen. Ni siquiera te sientas excesivamente sentimental. Hay poder, poder en el amor."

"Hablo sobre algo de poder. Poder real. Poder para cambiar el mundo", agregó Curry al sermón que dejó perplejos a los británicos, acostumbrados a ceremonias reales mucho más tradicionales.

Con una adornada retórica, el pastor de 65 años de Chicago también hizo referencia a la esclavitud, mencionando el poder sanador de la música espiritual cantada por esclavos.

Los antepasados de Doria Ragland, la afroamericana madre de la novia, Meghan Markle, fueron esclavos; de hecho, su apellido proviene de un propietario de esclavos.

Sin embargo, el sermón de Curry también incluyó momentos más ligeros, que incluso provocaron carcajadas.

"Dos jóvenes se enamoran y todos aparecimos", dijo a la multitud, "¡Tenemos que casarlos!".

Fuera de la iglesia de San Jorge, una multitud de fanáticos reales reaccionaron en su mayoría con perplejidad ante las imágenes de los visiblemente incómodos VIP a medida que avanzaba el sermón.

En cambio, las reacciones en Twitter fueron mucho más positivas.

"No puedo creer que haya un pastor hablando sobre esclavos espirituales en una verdadera boda real. Hola siglo 21", escribió en cu cuenta una editora de la revista Vanity Fair.

El usuario @NappyRaccy dijo por su parte: "Nunca pensé que escucharía citar Martin Luther King en una boda real".

El presentador de televisión Piers Morgan publicó una fotografía de Curry con las palabras: "¡Mi nuevo héroe!".

