Ésta es la mejor decoración de Halloween que verás

Ciudad de México

Telarañas, calabazas y zombies son los elementos que no suelen faltar al momento de decorar una casa para Halloween, pero un hombre de California decidió ir más allá para ganar el concurso no oficial de decoración.

La casa de Tom BetGeorge, originario de Tracy, California y dueño de una empresa dedicada a la iluminación, se convirtió en la representación de El extraño mundo de Jack gracias a unas cuantas luces, programación y música sincronizada al ritmo de la canción principal de la película de Tim Burton.

TE RECOMENDAMOS: Hamburguesas o helado, otras formas de comer pan de muerto

En entrevista para un medio local, Tom dijo que planea sus decoraciones desde enero y cada mes se dedicaba a un elemento en especial, como la construcción del escenario, la programación de las luces o el montaje.

Pero no creas que lo hace para ganar el concurso de su cuadra. BetGeorge adorna su casa para darle la oportunidad a las personas que no tienen el dinero para ir a Disneyland y ver un espectáculo de luces. Por eso, no acepta ningún tipo de donaciones directamente, sino que hace una colecta para recaudar fondos y ayudar a las personas en situación de calle de su comunidad.

Te recomendamos ver el video con audio y con atención para que puedas apreciar cada detalle de la decoración.

Éste es el segundo año que Tom instala una decoración de Halloween, pero se ha hecho popular principalmente por sus instalaciones navideñas, como la del año pasado que estuvo inspirada en el tema principal de Star Wars que puedes ver aquí.





mrf