Cobertura universal de alimentos para niñez plantea Ecuador en Cumbre

Como una política alternativa contra el hambre en el mundo, desde Ecuador se plantea establecer un programa de cobertura universal y gratuito de alimentos para niñas y niños menores de cinco años.

Esta propuesta es impulsada por Paúl Carrasco Carpio, prefecto de la provincia del Azuay, cuya capital, ciudad de Cuenca, es anfitriona de la III Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria Hambre Cero, la cual arrancó hoy, con la asistencia de nueve ex mandatarios de Iberoamérica.

"En el mundo debemos de tener claro que los niños por lo menos y los sectores vulnerables, en este caso los niños, deberían tener acceso gratuito a los alimentos, como se lo hace en la mayor parte del mundo connla educación y la salud", sostuvo el prefecto en la conferencia de prensa inicial de los trabajos de esta Cumbre.

Paralelamente, apuntó, se debe desarrollar un modelo económico mixto.

"Necesariamente toda política pública que apunte a desarrollar los pueblos y mejorar la calidad de vida, debe tener definitivamente modelos o propuestas asistenciales para los grupos vulnerables", defendió el funcionario.

Carrasco añadió que igualmente la agricultura debe de ser subsidiada, pues de otra forma el pequeño agricultor no puede competir en el mercado.

"No podemos pensar que la economía se mueve sólo con el sector privado grande, con el gran empresariado. La economía se mueve fundamentalmente con los pequeños", expuso, tras nombrar al hambre como uno de los tres grandes problemas del mundo, junto con el calentamiento global y la concentración de la riqueza y la corrupción.

El hambre, dijo, no se debe a la escasez sino a que "la sociedad mundial no ha logrado desarrollar procesos de equidad y justicia social... Pero sobre todo de inclusión".

Propuestas y planteamientos en torno a la erradicación del hambre, objetivo dos en la agenda de Naciones Unidas 2030, se analizarán en paneles con expertos, entre los que participarán los nueve ex mandatarios de países de la región, quienes expondrán su experiencia en las políticas sobre el tema adoptadas en sus respectivos periodos de gobierno.

Entre ellos participarán esta mañana el ex presidente de México, Felipe Calderón, y el ex presidente de Colombia, César Gaviria.

El prefecto invitó a los ex mandatarios a que compartan "no sólo lo bueno", sino la experiencia de lo que no se logró durante su mandato y los motivos.

El objetivo final es diseñar una propuesta concreta para eliminar inequidades "y que las políticas públicas no vengan desde arriba, de los estados Nación", sino construirlas desde abajo, desde los gobiernos locales y con la gente.

Cuenca es una ciudad que lidera políticas alternativas, y hoy alberga el evento más importante de su historia.

A la III Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria asisten 2,500 personas entre representantes de organismos civiles, alcaldes y funcionarios de gobiernos locales, medios de comunicación e invitados especiales.

