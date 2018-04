Los cruceros más trendy

Los motivos que hacen que una persona decida subirse a un crucero son múltiples. Desde viajar con personalidades hasta pasar unos días desnudo bajo el sol.

La oferta de cruceros se ha diversificado enormemente en los últimos años siguiendo los mismos patrones demográficos que de todo tipo de afinidades, a decir de Arturo Musi, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos (AMEPACT), “dependiendo del tamaño y amenidades que tenga cada barco, así como los intereses de cada operador, se organizan los viajes”, y añade que “se pueden hacer cruceros familiares, de solteros, de personas de la tercera edad, de música (jazz cruise, blues cruise), por mencionar algunos. Hace tiempo me tocó atender un crucero que llevaba personas que les gustaba estar sin ropa (bare necessities) y otro de fanáticos de Star Wars”.

Los gustos y necesidades del público mexicano son poco conocidos porque todavía sigue siendo un producto relativamente inaccesible. De acuerdo con Rubí López, vicepresidenta en la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y propietaria de la agencia Happy Travelers, “el primer problema es que buena parte de los cruceros requieren que el pasajero se embarque en puertos estadounidenses, como Miami o San Diego, por lo que quien no tiene visa no puede viajar”.

El segundo escollo está en el costo, “se pueden encontrar paquetes desde 25,000 pesos por seis noches, nada mal, pero sigue siendo un producto costoso”, dijo López.

Otra de las razones del cambio constante en la oferta de los cruceros radica en la forma en la que se organizan viajes de nicho, como lo comenta Lety Su, miembro del equipo de la agencia Viajes Crucero, “empresas especializadas rentan capacidad en sus barcos a empresas navieras y comercializan los viajes de acuerdo con las necesidades del mercado al que van dirigidos”.

Otros, como Disney, aprovechan su propiedad intelectual para crear viajes para el público infantil con la línea de cruceros de su propiedad. “Los cruceros de Disney están destinados a familias con pequeños, ya que el barco tiene decoración basada en los personajes de la empresa, y durante el viaje se realizan actividades y se convive con personajes de sus películas y caricaturas”, comenta Su.





De momento, los mexicanos se decantan por cruceros de índole más bien familiar, “buena parte de quienes se acercan a nuestra agencia a preguntar lo hacen por planes donde puedan convivir niños”, dice Rubí López, aunque reconoce que cada día se abren nuevos nichos que ella misma no se había imaginado, “hace algunas semanas me llegó un mensaje de un crucero que se hizo en marzo donde estuvieron las bandas musicales MS y El Recodo amenizando y conviviendo con los pasajeros”.

Todo indica que el mercado seguirá evolucionando en virtud de nuevos grupos poblacionales subiéndose a los cruceros. Un estudio publicado por la Cruise Lines International Association (CLIA) titulado 2018 State of the Cruise Industry Outlook, indica que los precios de los viajes en crucero disminuirán, por lo que será cada vez más frecuente que una emergente clase media busque viajar, además de los llamados millennials, quienes serán el nuevo público en subir a bordo demandando diversiones basadas en tecnología y servicios digitales a bordo.





Seis nuevas aventuras

¿Qué tipo de servicio de viaje está cobrando popularidad? Los entrevistados y un estudio realizado por académicos en la Universidad de Islandia titulado Segmentación y Orientación en la Industria de Cruceros: una visión de los profesionales que atienden a los pasajeros en el punto de destino (Segmentation and targeting in the cruise industry: an insight from practitioners serving passengers at the point of destination), dan idea de algunos de los mercados emergentes en esta industria.





1. Solteros





¿Quieres conocer a tu media naranja en el entorno romántico de un crucero? La empresa Crystal Cruises renta los barcos Crystal Symphony, así como Crystal Serenity, para realizar viajes donde grupos de solteros pueden participar en actividades de grupo como clases de golf, impartidas por jugadores profesionales, sesiones de baile, clases de comunicación interpersonal y cenas diseñadas para que las personas puedan conocer prospectos en el transcurso del viaje.

Precio: 4,475 dólares por siete días.





2. Amantes del blues





Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, los fans de este género musical tendrán la oportunidad de escuchar un festín de bandas del género. Desde la legendaria banda Los Lobos hasta Tommy Castro & The Painkillers, así como a 31 bandas que tocarán en una serie de conciertos, que se realizarán en cinco escenarios ubicados a bordo del crucero MS Eurodam, propiedad de la naviera Holland America Line.

El viaje, organizado por la empresa Legendary Rhythm & Blues Cruise, zarpa del puerto de SanDiego, California y visita los puertos mexicanos de CaboSanLucas, LaPaz y Loreto.

Precio: Desde 1,475 dólares, por siete días.





3. Topless

Si un traje de baño se interpone entre tú y el sol del Caribe, la empresa Original Group iniciará en febrero de 2020 las operaciones del primer crucero con áreas topless, el Temptation CaribbeanCruise. Además del relajado código de vestimenta en zonas como las albercas y los asoleaderos de la cubierta, la oferta está complementada por fiestas nocturnas en las albercas del barco, amenizadas por DJs, así como otras actividades destinadas para un público adulto. El crucero está destinado para mayores de 21 años de edad.

Precio: Consultar directamente con la agencia de viajes.





4. Ecoturísticos





Para los cruceristas que buscan conocer las bellezas naturales hay opciones. La compañía Un Cruise organiza viajes a zonas como el Mar de Cortés en Baja California Sur. El recorrido permite acercarse a sitios como las bahías de Agua Verde y Magdalena, esta última famosa por ser uno de los sitios donde las ballenas grises pasan el invierno. El crucero se complementa con recorridos a lomo de mula en parajes escénicos o avistamientos de aves y leones marinos.

Precio: 3,595 dólares por siete noches.





5. Atención médica

Aquellos viajeros que por algún padecimiento requieren diálisis periódicamente ya no deben limitar sus vacaciones. La empresa germana Dialysis Cruises ofrece viajes por ríos de Europa y en mar abierto, entre Hong Kong y Singapur o entre Bali y Rangún. Además del catálogo de actividades de entretenimiento, el crucero cuenta con máquinas de diálisis y personal calificado, así los turistas podrán gozar el crucero sin descuidar su salud.

Precio: Desde 94.14 euros por noche, para un viaje de siete días.





6. Adolescentes





En realidad son cruceros para familias con adolescentes, pero las empresas turísticas se han dado cuenta de que este sector demográfico es clave para el desarrollo de la industria. El crucero Anthem of The Seas, propiedad de la empresa Royal Caribbean, es virtualmente un parque de diversiones sobre las olas, con carritos chocones, un simulador de olas para surf, juegos de realidad virtual, pared para escalada, simulador de paracaidismo, fiestas de karaoke para adolescentes y clases desde joyería hasta simulador de DJ.

Precio: Desde 561 dólares por cuatro noches por las Bermudas.





*Los precios fueron tomados de las páginas de las empresas al cierre de la edición. Son sujetos a cambio y costos adicionales.