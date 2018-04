El must 2018: Los Cabos

Ciudad de México

Como cada año, The New York Times lanzó la lista de los lugares que debes visitar en 2018. En total, el diario nombra 52 sitios (uno por cada semana del año), de los cuales siete están en Latinoamérica.

Entre las características que el diario estadounidense toma en cuenta para hacer este listado, estuvieron la riqueza natural; las experiencias que vive el viajero durante su visita; y el potencial de crecimiento turístico y económico de estos destinos.

Entre los primeros 15 lugares aparece Los Cabos, en Baja California Sur—en un honroso número 11—, el único destino mexicano que logró colarse en la lista internacional.

De los 52 destinos recomendados por la publicación norteamericana, Los Cabos ocupa el sitio número 11.



Y aunque este reconocimiento se opacó con el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., en donde esta ciudad aparece como una de las menos seguras en el mundo, la presidencia ejecutiva del Consejo Coordinador de Los Cabos dijo en un comunicado que la seguridad de los turistas y de los habitantes es prioridad, por lo que las autoridades están en un constante esfuerzo para garantizar la tranquilidad.





¿Por qué Los Cabos?

En la península de Baja California confluyen el mar Pacífico y el Mar de Cortés o Golfo de California, sobre las aguas de este último están las playas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, las dos ciudades más importantes del municipio. Ambas están separadas por un corredor turístico de 33 kilómetros donde se encuentran hoteles y resorts, restaurantes de alta gastronomía, campos de golf de clase mundial y complejos residenciales, pero en realidad Cabo San Lucas está orientado a los cruceros, el turismo joven y la vida nocturna.

Además, al tener conexión aérea con 42 destinos y 500 operaciones semanales desde su aeropuerto, el flujo turístico nacional creció 24% durante el último año, mientras que el extranjero tuvo un incremento de 12%, y es el turista estadounidense su principal mercado.

Otro de los aspectos que pone a Los Cabos en la mira es su fama como la meca del golf al contar con 14 campos, 12 de ellos dentro del Top 100 de la revista Golf Digest.

Para quienes practican la pesca deportiva, este sitio es considerado como la capital del marlín, por lo que cada año se celebran distintos torneos de fama internacional.





Los imperdibles:

Entre los principales puntos de referencia está el Mar de Cortés, conocido como el Acuario del Mundo, y eso lo pueden comprobar los visitantes al practicar snorkel en el litoral de Los Cabos, ElArco y la Playa de los Enamorados, donde verán un sinfín de peces tropicales, tortugas marinas, mantarrayas y lobos marinos.

Además, los avistamientos son hermosos espectáculos naturales para observar a delfines y ballenas jorobadas en su hábitat natural entre diciembre y marzo. Si eres amante del sol y la arena, puedes recorrer las playas a pie o a camello. También puedes disfrutar el desierto de Baja California, con sus impresionantes cañones, montañas y playas a bordo de un todo terreno.

El Parque temático Wild Canyon, que cuenta con tirolesas en un circuito de más de dos millas es ideal para los más aventureros. Lo mismo la experiencia para los que aman surfear las olas, pasear en kayak o una tabla de stand up paddle. Los Cabos se ha hecho presente en el turismo gastronómico al presentar festivales internacionales como Sabor a Cabo, que comenzó hace 12 años. Si aún no has decidido dónde pasarás tus próximas vacaciones, toma en cuenta estas recomendaciones.