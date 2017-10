Las cinco claves del Feng Shui para decorar tu recámara

Ciudad de México

El Feng Shui habla del equilibrio de la energía dentro de los espacios habitables y de cómo se puede mantener su flujo de la manera correcta combinando diferentes elementos en cada habitación. Se trata de una técnica compleja que requiere conocimiento y atención a los detalles, pero hay cinco puntos que puedes aprovechar ahora mismo en tu cuarto.

1. Manténlo limpio y ordenado, incluso los clósets. Saca todo lo que ya no usas y haz espacio para cosas nuevas, o mejor aún, permite que el espacio libre deje fluir la energía y ya no acumules artículos que no necesitas. Sentirás un cambio positivo en el ambiente de tu habitación. Para el Feng Shui, el desorden y la suciedad estancan la energía.

2. Si tienes espejos en tu habitación, sácalos o reubícalos, por ejemplo, en la parte interior de la puerta del clóset, así podrás verte de cuerpo completo, pero sólo cuando lo necesites. De acuerdo a esta disciplina, si el espejo refleja la cama, aumentará el nerviosismo y no podrás descansar. En cambio, si lo pones en la sala, favorecerá la armonía familiar.

3. Redecora, o bien, reorganiza los elementos de tu cuarto para que reflejen serenidad. Esto te hará sentir y descansar mejor. Según el Feng Shui, los dormitorios tienen energía Yin y requieren colores suaves que inviten a la relajación. Los colores vivos e intensos son considerados Yang y están indicados para áreas comunes de la casa.

4. Asegúrate de que tu cama no esté debajo de una ventana, es mucho mejor que esté apoyada en un muro sólido, que representa apoyo y protección. En el Feng Shui se habla de la recámara como un refugio personal.

5. Si tu recámara tiene baño propio deja la puerta cerrada. En el Feng Shui se cree que el baño, y en particular la taza del W.C., es un punto de fuga de energía.

¿Qué opinas de estas recomendaciones? ¿Las aplicarías en tu recámara?





