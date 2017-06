¿Un joven drogado intentó tener sexo con un cocodrilo?

Ciudad de México

El pasado miércoles se dio a conocer la supuesta noticia de que un hombre, bajo los efectos de la droga conocida como 'ice', intentó tener sexo con un cocodrilo en Clifton Beach, Australia. Luego de una lucha con el reptil, ambos se hundieron bajo el agua, sin que se volviera a saber de ellos. O, al menos, así lo reportó el Cairns Times.

Diversos medios nacionales e internacionales reprodujeron la noticia. Pero ahora diversos medios han puesto en duda la confiabilidad del medio australiano y, tras cotejar la noticia con fuentes policiacas, declaran que todo parece indicar que se trata de 'fake news'.

La noticia replicada en diversos medios se sostiene en el supuesto testimonio de amigos del "hoy desaparecido". Según el recuento —que, sospechosamente, es anónimo—, el sujeto tenía 26 años y había fumado grandes cantidades de la droga conocida como 'ice', y empezó a actuar de manera extraña.

Alentado por los efectos de la droga, se desnudó y, a pesar de las advertencias de sus amigos, se lanzó al agua en pos de un cocodrilo de dos metros de largo, lo alcanzó e intentó tener sexo con él. Los amigos, impotentes, vieron cómo en la lucha el cocodrilo sujetó con sus fauces el torso del sujeto y lo hundió bajo el agua.

La nota finaliza advirtiendo sobre los nocivos efectos de esta droga ilegal que, supuestamente, acrecenta el deseo sexual.

Este jueves, sin embargo, el diario Metro desmintió dicha noticia. Según el medio británico, en el supuesto testimonio no se cita el nombre de la víctima, ni de sus amigos ni de ninguna autoridad australiana. Además, el medio se comunicó con un portavoz de la policía de Queensland y éste le dijo que no existe reporte alguno sobre un incidente de esta naturaleza. "Y, la verdad, me suena un poco descabellado", añadió la autoridad.

Por otro lado, el diario Pedestrian hizo un análisis del medio que publicó la noticia, el Cairns Times, y encontró que tiene toda la arquitectura y el tono de los sitios de 'fake news', que —añade el medio—, "es un término que usa Trump para descalificar las noticias que no le gustan, pero en esencia se trata de noticias sensacionalistas que resultan falsas pero que llaman la atención y atraen 'cilcs' a sus websites".

El Cairns Times sólo tiene cuatro secciones, una de las cuales se dedica a noticias locales que, por lo regular, son vagas, casi imposibles de confirmar y constan de sólo un par de párrafos. Ahí apareció esta noticia.

Con todo esto, ¿tú crees que en verdad haya sucedido lo que dicen?





