Niña mormona se declara gay en su iglesia; es silenciada

Savannah, una niña mormona de 12 años, decidió 'salir del clóset' y reconocerse como gay frente a su congregación. A la mitad de su testimonio, el micrófono dejó de funcionar y uno de los líderes de la iglesia le pidió que se sentara.

El video donde la niña originaria de Utah ofrece su testimonio empezó a circular en redes sociales, y Savannah decidió grabar un complemento donde expone el resto de su testimonio, el cual no pudo terminar al ser interrumpida.

En un artículo de CNN, la madre de Savannah declaró que su hija se había declarado lesbiana el 22 de junio de 2016, un día antes de su cumpleaños. La madre mostró un apoyo incondicional hacia su hija, y eso la animó a divulgar su preferencia sexual ante sus amigos y familia.

Seis meses después, Savannah sintió el impulso de 'salir del clóset' frente a su iglesia. Según los canones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días —el nombre oficial de la iglesia mormona—, es posible "ser gay y mormón"; sin embargo, las personas con esta preferencia deben permanecer célibes y no pueden contraer matrimonio con alguien del mismo sexo.

Así fue que Savannah rindió su testimonio, declarando ante su congregación que es gay. "Dios me hizo así, y así me ama. Y yo creo que me hizo así a propósito; no es un error y yo no elegí nacer así", es parte del discurso de Savannah.

En otras partes del discurso, Savannah declaró que su esperanza es tener un buen trabajo, casarse y construir una familia, sabiendo que "esos sueños y deseos son buenos y correctos, y que puedo ser feliz siendo gay".

Dos minutos después de iniciado su discurso, el micrófono dejó de funcionar y uno de los líderes de la iglesia le pidió que se sentara. Enseguida, otro de los líderes dio un discurso: "Quiero reconocer que todos somos hijos de Dios y que nuestro Padre celestial nos ama […] y nos ha hecho únicos a todos, en maneras especiales; por ello, estoy agradecido".

Incapaz de terminar su testimonio, Savannah decidió grabarlo y hacerlo público. Aquí el video completo:





FM