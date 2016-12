Cambié los tampones por calzones absorbentes y esto pasó

Me los puse y sorprendentemente no se cayeron. Sí fueron más grandes que mis calzones normales, pero no incómodos, la tela tipo licra se ajustó al cuerpo y me dio más seguridad.

Pensando en el “por si acaso no funcionan” decidí usar pantalones tintos, llevar tampones en mi bolsa e ir al baño cada dos horas para tomar apuntes. Comencé a utilizarlos a las 11 de la mañana y terminé a las 9 de la noche, cuando me metí a bañar.

13:00 horas: sólo hubo una leve sensación de humedad, pero no como cuando usas toallas femeninas, no sentí el flujo caer ni quedar concentrado en un solo lugar.

15:00 horas: mis pantalones estuvieron intactos, la tela externa de las panti completamente seca, la parte interna un poco húmeda, pero sin ningún derrame. Pasé un pedacito de papel de baño sobre la tela y se manchó muy poco, tampoco hubo olores desagradables.

La tela es suave y fresca, así que no sentí como si llevara un pañal puesto.





17:00 horas: tras una hora caminando por un centro comercial la sensación de humedad me incomodó. “Seguro ya me manché”, me repetí desesperadamente mientras corría a los sanitarios.

17:20 horas: ya en el baño revisé de nuevo mi ropa: ninguna mancha en los pantalones ni en tela externa de las panti. La parte interna se sentía más húmeda que unas horas atrás, pero no desprendía ningún olor, hice de nuevo la prueba del papel de baño y no se manchó. No sentí los chones “pesados”, sólo un poco de humedad. Tranquilicé mis pensamientos obsesivos y continué con mis compras.

19:00 horas: la sensación de humedad me incomodó y me vi tentada a usar un tampón, entré al baño y todo continuaba igual: la prenda absorbió todo, no me manché, no despedía olores y no se sintió pesada. Decidí continuar con mi pequeño experimento.

21:00 horas: llegué a casa directo a la regadera. Enjuagué las panti en el baño con agua caliente y exprimí la sangre, las lavé a mano con jabón líquido para ropa y saliendo de bañar las metí a la lavadora junto con otras prendas.

¿Se sintió como un pañal? No.

¿Despidió olores? No.

¿Es fácil lavarlos? Sí.





¿Cómo funcionan? Los calzones están hechos de cuatro capas de distintas telas que los hace anti microbianos, absorbentes a la humedad y resistentes a las fugas. Es decir, la primera capa se encarga de “recibir” la sangre, la segunda capa se encarga de las bacterias que puedan generarse y la tercera capa “atrapa” el flujo menstrual, la cuarta y última capa es la licra que se ajusta a tu cuerpo y no permite que se manche tu ropa. via GIPHY Hablemos de números La variación del precio del dólar en los últimos meses ha encarecido los calzones de Thinx que cuestan 34 dólares, es decir 714 pesos el modelo “de abuelita” que compré con un tipo de cambio a 21 pesos por dólar (a mí me costaron 680, cuando el dólar estaba en 20 pesos). A eso hay que sumarle 20 dólares del costo de envío desde Nueva York vía DHL, que son 420 pesos. Si compramos dos calzones de Thinx más el costo de envío, el total es de mil 848 pesos. Aquí una tabla comparativa con otros productos de higiene femenina:

*Con el tipo de cambio de 21 pesos por dólar. **Los costos de toallas femeninas y tampones se obtuvieron de Walmart.com.mx

***Las copas menstruales tienen un promedio de vida de 10 a 15 años.