Bana, la niña que tuiteó la guerra, conoció al presidente turco

La niña siria Bana Al Abed, convertida en una celebridad por sus tuits en los que describía el infierno cotidiano que se vivía en Alepo, fue recibida este miércoles junto a su familia por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Nuestra niña de Alepo, Bana Al Abed, y su familia nos dieron la alegría de visitarnos en el palacio presidencial", declaró Erdogan en su cuenta en Twitter, compartiendo fotos en las que aparecía con la niña sentada sobre sus rodillas.

"Turquía siempre estará junto a sus hermanos sirios", agregó en la red social que hizo célebre a Bana, de siete años de edad, evacuada de Alepo la semana pasada gracias a un acuerdo de alto el fuego.

La tregua fue negociada por Ankara y Moscú, cuyo embajador en Turquía fue asesinado el lunes por un policía turco que afirmó que actuaba para vengar a Alepo, a punto de ser retomada por completo por el gobierno sirio con el apoyo ruso.

Desde septiembre, Bana Al Abed (@AlabedBana) tuiteaba junto a su madre pasajes de la vida en el este de Alepo, sitiado y bombardeado por la aviación del régimen. Su cuenta es seguida por más de 352 mil personas.

"Muy contentos de encontrarnos con el señor Erdogan", tuiteó Bana.

